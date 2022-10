La Ruleta de la Suerte mantiene sus caras conocidas desde casi el inicio de su emisión, a excepción de Laura Moure. Jorge Fernández, el presentador, y Joaquín Padilla, el cantante, son icónicos en el formato. Hoy han vivido una discusión a raíz de un panel a contrarreloj con temática musical. La pista era “Rash”, el primer álbum del artista madrileño detrás del tema que los concursantes trataban de descubrir en el panel. “Su música es una mezcla de: rock, rumba, pop, hip hop, y reggae”, leyó el presentador, mientras miraba al cantante. “Quédate con lo primero nada más. Tema rockero, mola un montón y lo conoces”, contestó Padilla. “Cuando me dices que lo conozco, bien… porque a veces me lo dices y luego no lo conozco de verdad”, replicó Fernández. “Bueno, luego me dices…”, concluyó el ex cantante del grupo Iguana Tango.

Después de resolver el panel e interpretarla, Joaquín Padilla le preguntaba a Jorge Fernández: “¿A que te sonaba?”. “Sí, pero yo creo que por eso de los parecidos razonables”, contestó el presentador. El programa, un auténtico clásico, ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega. Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.