Victoria Federica de Marichalar de Borbón, hija de la Infanta Elena, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis.

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comenta Victoria Federica, aunque añade: "Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

La hija de la infanta ha viajado hasta la ciudad de la luz para no perder detalle de las nuevas tendencias que llegan para las próximas temporadas. Allí, Vic (como quiere que se refieran a ella) hizo gala de su buen gusto por la moda apareciendo con un mono negro palabra de honor, un look por el que ha sido muy aplaudida, Pero no todo son alegrías para la nieta del rey emérito. Vic se ha convertido en el foco de duras críticas tras proclamarse imagen de una conocida marca de moda que ha empezado a usar fotografías de la nietísima vistiendo sus prendas, tal y como informa el programa de Telecinco Socialité. El recibimiento de los clientes de la firma, lejos de ser caluroso, ha provocado el efecto contrario. Se cuentas por decenas los comentarios negativos de los seguidores de la marca, algunos de los cuales aseguran que no volverán a comprar sus prendas por tener como imagen a Victoria Federica.

Pero además, este acuerdo comercial no habría gustado nada a la mismísima Reina Letizia, ya que tanto ella como sus dos hijas, Leonor y Sofía, son asiduas a llevar prendas de la firma: "La Reina no quiere que se le relacione ni a ella ni a sus hijas con la imagen de la sobrina de su marido, el Rey Felipe VI"