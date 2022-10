Después de la polémica que se ha generado esta tarde en el plató de 'Sálvame Diario' con el testimonio de Patricia Donoso, abogada y amiga de José Ortega Cano, que redactó el comunicado que nunca emitió el diestro, pero que sí que ha visto la luz, ayer volvió a entrar en directo al 'Deluxe' y siguió hablando.

Patricia ha confesado que se 'enrolló' con Ortega Cano, pero que "para nada" se llegaron a acostar, eso sí, ya estaba viviendo con Ana María Aldón y estaba embarazada del hijo en común que tiene con el torero. "Todo empezó con un roneo, él es así" explicaba la abogada y desvelaba que "no llegamos a mayores porque yo le pido un favor en el ave, al día siguiente escucho la entrevista y hablaba de su mujer. Hasta aquí hemos llegado".

La invitada al programa -a través de videollamada- ha explicado que cuando ella tiene ese romance con el diestro "no estaba casado, estaba conviviendo con ella" y no llegaron a tener una relación sexual completa porque "resultó ser soso, grosero".

En cuanto a cómo actúa Ortega ante los medios de comunicación, Patricia asegura que es una persona que se deja influenciar por su entorno: "lo manipulan, pero no le mandan. No puede hacer nada si su hija no lo deja". También ha explicado que el comunicado que hace para él, lo elabora "tras las conversaciones que tenemos" en las que se evidencia el estado en el que se encuentra el torero.

Patricia ha aprovechado su intervención para darle donde más le duele a Ortega: "La única que me ha demostrado pruebas hasta ahora, ha sido sensata y coherente, es Rocío Carrasco" ha confesado "con todo el dolor del alma" la que fuera abogada y amiga del diestro.