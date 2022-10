Gema Aldón, la hija de Ana maría, es una de las personas más famosas en estos últimos tiempos debido a todos los rumores que envuelven a su madre. La tanatopractora ha comparecido ya en varios programas de televisión, pero hoy la ha liado por redes sociales.

Gema Aldón se sentó en 'El Deluxe' y habló más claro que nunca sobre toda la familia de José Ortega Cano. Como nunca antes la habíamos visto, la joven dejó en su casa la timidez con la que las primeras veces se sentaba en los platós y se mostraba más a gusto y frustrada que nunca tras los últimos acontecimientos.

En cuanto a la situación que atraviesa su madre con el torero, Gema lo tiene claro, su deseo es que los dos tomen la decisión de separarse: "Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto" y es que ella le ha aconsejado a su madre "que se separa de Ortega Cano".

Los colaboradores le preguntaban porqué la diseñadora no tomaba la decisión y ella explicaba que: "Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano". Parece que, además de todo lo que ya se sabe, hay muchos más motivos que hacen que Gema crea que lo mejor es que Ana María tome distancia de su marido.

Sobre Gloria Camila, el polígrafo fue claro: "No me arrepiento de haberla llamado 'pedazo de cerda'. En ese momento era lo más bonito que le podía decir" y además, mirando a cámara, advirtió tanto a Rocío Flores como a su hermanastra que dejaran de ponerle motes a su madre porque ella también podría llamarles de muchas formas.

Y hoy, Amor Romeira ha respondido a unas declaraciones a un reportero que le preguntaba por la hija de Ana María. Esta aseguró que Gema "ha sido una niña de 'Hermano mayor'", mítico programa en el que trataban de educar a niños conflictivos. "Puedo confirmar que Gema irá a Supervivientes, aunque su madre no quiere que vaya. Gema va ahora de niña buena cuando ha sido la que más daño le ha hecho a su madre. Que deje de hablar de Gloria Camila y hable sobre su vida".

Aldón no se cortó en contestar, diciendo la siguientes palabras: "Creo que le interesa más mi vida a ella que a nadie payasa infórmate mejor antes de hablar que yo sé muy bien quién es mi padre, carroñeira".

"Y con información errónea encima. Esperanza Gracia 2.0 confirmando que voy a la isla y todo yo sé quién es el mío quizás interesa más que vaya su amiga jajajajajajaj"

"Yo una niña de hermano mayor y tú de centro de desintoxicación".

Amor Romeira tampoco se quiso quedar callada: "En mi vida me he drogado... dudo mucho que tú puedas decir lo mismo. ¡PELONA! JAJAJAJA"