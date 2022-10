Ya hace unos meses que se confirmó la noticia, pero tanto Almudena Cid como Christian Gálvez, que ya hace su vida con normalidad con su nueva pareja Patricia Pardo, siguen acaparando los focos en el mundo de la prensa rosa. El divorcio, que llegó con polémica y no fue lo amistoso que pudo esperarse, sigue generando controversia y a día de hoy siguen saliendo nuevas noticias de cómo era la relación entre ambos.

Todo comenzó cuando, poco tiempo de confirmarse la ruptura y el posterior divorcio, Christan empezaba una relación con la periodista Patricia Pardo. ¿Indicios de una anterior infidelidad? Nunca se ha sabido, pero teorías han habido ya múltiples entre sus seguidores. La relación, el caso, es que se inició con en medio de toda la polémica con toda la presión mediática.

Las causas de la separación entre Christian Gálvez y Almudena Cid

Por el momento, se desconocen las causas reales de la separación. Ahora, y gracias a una entrevista que hizo la exgimnasta en 2018, podríamos tener una nueva pista. Quizás este pudo ser el detonante final de la ruptura con Christian Gálvez. La maternidad pudo ser el detonante.

Tras quince años de relación, una de las parejas más consolidadas de España puso fin a su relación. Y ahora, meses después de que todo sucediera, se ha conocido que él pudo haberse hartado de esperar para cumplir uno de sus mayores sueños: ser padre.

La confesión de Almudena Cid sobre Christian Gálvez

En 2018, en el programa de Telecinco Viva la Vida, Almudena Cid se sinceraba como nunca sobre su maternidad. Estas palabras han trascendido unos años más tarde.

En la entrevista con Toñi Moreno, Almudena Cid confesaba que había tenido una época muy difícil con el tema de la maternidad. Todo ocurrió tra sun vídeo en el que se habían visto los mejores momentos que la pareja (todavía estaban juntos) habían vivido años atrás.

"He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", comenzó diciendo. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos", afirmó.

La realidad es que, por aquella época, Almudena Cid no tenía entre sus planes el ser madre. La gimnasta tenía muchas dudas al respecto y esto le generaba inseguridad. "Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo".

Fue una época dura y este asunto llegó a suponer un verdadero problema para Almudena. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal".