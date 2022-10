Ortega Cano no está pasando por su mejor momento. Tras la noticia de su separación y todos los rumores que le rodean, el diestro no para de recibir malas nuevas. Además, las redes se han pronunciado sobre su estado.

Coincidiendo con la noticia del regreso de Ana Rosa Quintana a su programa conocíamos que José Ortega Cano, uno de los grandes protagonistas de la crónica rosa en los últimos meses, sería el invitado estrella del club social en la vuelta al trabajo de la presentadora después de casi un año luchando contra el cáncer.

Y este lunes, fiel a su promesa, el torero se ha sentado en el plató de 'El programa de AR' y, más sincero que nunca en una íntimo cara a cara con la 'reina de las mañanas', ha respondido a las últimas polémicas en las que se ha visto inmerso.

Al margen de su declaración de amor a Ana María Aldón - de quien ha confesado que sigue enamorado y con la que le gustaría retomar su relación e ir a por la niña. "Mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!", ha dicho mirando a cámara.

Si algo ha llamado nuestra atención son sus durísimas declaraciones sobre Rocío Carrasco, a la que ha acusado de mentir en su docuserie y contra la que va a interponer medidas legales.

"Estoy acostumbrado a todo porque he sufrido mucho, pero no termino de entender la vida. En el fondo, a pesar de esas palabras que he oído de Rocío Carrasco, me preocupa su vida y también las cosas que hace. No se asesorada por quién, me imagino que por su marido, lo siento por ella" ha asegurado el torero tras ver un vídeo con algunas de las cosas que la hija de Rocío Jurado ha contado sobre él.

A continuación, Ortega Cano ha leído un escrito en el que ha defendido su amor por la chipionera y ha reiterado su intención de demandar a la mujer de Fidel Albiac, con la que se ha mostrado más duro que nunca y a la que no ha dudado en acusar de "blasfemar" a toda su familia.

Las redes alucinaron porque Sálvame Deluxe ha destapado a la supuesta nueva amante de Ortega Cano, Patricia Donoso. De hecho, el diestro no dudó ni dos segundos en entrar en directo para desmentir esta información, insultando a viva voz a Donoso: "¡Eres una mentirosa!", a lo que esta replicó: "Denúnciame, mamarracho".

Este tipo de comportamientos por parte del diestro han hecho que las redes no den crédito y se pronuncien sobre el tema: "Este señor está muy enfermo de la cabeza, cada vez está peor", escribe un usuario de Twitter.