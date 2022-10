'La gran confusión' de TVE debatió sobre los vecinos en su última entrega emitida hasta la fecha y para ello quiso contar con un grupo de famosos que comentasen anécdotas que habían tenido con sus vecinos. Dentro de ese grupo de famosos, se encontraba la actriz de 'La que se avecina' Vanesa Romero.

Durante el programa, se les invitó a que todos contasen alguna situación peculiar que hubieran tenido con sus vecinos, y la más destacada fue la de Vanesa. La actriz narró que en el mes de julio, cuando ella se estaba preparando para salir de casa.

Mientras ella se arreglaba, alguien empezó a tocar su timbre con mucha insistencia: "Miré por la mirilla y vi a un señor un poco perjudicado. Me empecé a asustar porque no le conocía", explicó.

La intérprete asegura que el hombre parecía desesperado: "Siguió llamando, mis perros ladraban y yo rezaba para que no me sonara el móvil. No quería que supiera que yo estaba dentro". Al poco tiempo, el señor se alejó de la puerta y empezó a hacer lo mismo en la de enfrente.

Sin embargo, tampoco consiguió que le abriera nadie y ahí vino la sorpresa: "Se bajó los pantalones y los calzoncillos y se puso a hacer sus cosas en el felpudo. Le dio un apretón al hombre y yo me quedé perpleja", concluyó Romero.