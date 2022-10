Aitana Ocaña es actualmente una de las cantantes más famosas del panorama musical. Con tan solo 23 años, la catalana ha realizado colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Sebastián Yatra, David Bisbal o Sangiovanni, artista italiano con quién sacó su última canción 'Mariposas'.

Desde su salida de la academia de OT, Aitana ha destacado entre todos sus compañeros y tuvo que hacer frente a la fama de un día para otro: "Al principio era todo muy extraño para mí porque me vino todo de golpe, eran cosas que yo nunca había tenido cerca". La artista ha confesado que en su momento, "no sabía cómo gestionarlo".

Es por ello que la cantante reconoce cuáles han sido sus pilares fundamentales para poder sobrellevar el éxito: "Yo soy mucho de defender lo que es la salud mental, he ido a terapia y voy. De hecho, me encanta. Pero sobre todo lo que más me ha ayudado es mi familia".

"Todo el mundo trabaja, todo el mundo se levanta por las mañanas e intenta sacar el día a día, pero nadie es más que nadie" confiesa la artista, explicando la importancia de "seguir con los pies en la tierra" a pesar de que en la calle seas una persona conocida.

Por otra parte, Aitana nos ha dado más detalles de su gira de conciertos que comenzará el próximo mes de septiembre: "Es una continuidad de la gira que hice el año pasado, esta se llama '11 razones ' porque al final va a tener más cosas". La cantante asegura que los conciertos tendrán un toque nuevo y diferente, por lo que la gente "va a flipar bastante".

Aitana ha revelado uno de los secretos para mantenerse en forma y poder cantar y bailar en sus conciertos: "Me gusta hacer mucho spinning por ejemplo, que es muy bueno para el cardio. Luego hago también ejercicios de fuerza, de cinta, correr* Todo lo que sea cardio es importantísimo, tiene que ser lo primordial".

Respecto a su vida personal, la cantante siempre prefiere mantenerla al margen, aunque ha asegurado que aprovechará los días que tenga de vacaciones para "disfrutar de la playa con la familia" y "poder descansar".

Sin embargo, hoy en Twitter ha tenido una mañana movidita, y ha querido responder a sus haters que "siempre le dicen lo que tiene que hacer": "¡Me encantan todas y cada una de las recomendaciones que me dais! No sabía que estaba rodeada de tanto triunfador queriendo compartir sus trucos para alcanzar el éxito. ¿Algún consejo más que deba oír?".