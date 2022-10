Días después de ser expulsada de 'Pesadilla en el Paraíso', y en el punto de mira por todo lo que le ha sucedido a José Ortega Cano durante el mes y medio que ha estado aislada en el reality, Gloria Camila ha pisado por primera vez un plató y se ha enfrentado a la dura realidad que rodea a su padre; de su separación de Ana María Aldón, a su polémica frase de 'mi semen es de fuerza', o las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie asegurando que el torero no trató bien a Rocío Jurado durante su matrimonio.

Numerosos frentes abiertos sobre los que Gloria Camila, nerviosa y bastante afectada, ha evitado pronunciarse directamente, aunque sí ha confesado que se arrepiente de no haber estado al lado de su padre en estos durísimos momentos: "Me tenía que haber quedado fuera" ha reconocido, revelando que ha "llorado mucho" al salir del concurso.

Con todas las miradas puestas en su reacción, la colombiana ha tenido que hacer frente a diferentes vídeos de su padre totalmente fuera de sí por las preguntas relacionadas con su crisis matrimonial, a la polémica entrevista del torero en 'El programa de Ana Rosa' - que para muchos ha sido la gota que ha colmado el vaso de Ana María Aldón - o a varias de las intervenciones de la gaditana en 'Fiesta' hablando abiertamente de sus deseos de separarse.

Imágenes sobre las que Gloria, incómoda, ha evitado pronunciarse; "Me vas a disculpar, pero vengo a hablar de un concurso que he hecho y esto es un tema bastante serio en el que no voy a ahondar ahora mismo" ha explicado, asegurando que durante su paso por 'Pesadilla en el Paraíso' intentó "mantener la cabeza dentro del concurso" ésta le jugó alguna mala pasada "porque sé como dejé la situación fuera". "Mi cabeza determina que las cosas pueden estar peor de lo que lo dejé y entro en bucle. Creo que tenía que haberme quedado fuera" ha confesado.

Al margen de la rutpura de su padre y Ana María, la actriz también ha visto algunas de las cosas que Kiko Jiménez ha comentado sobre ella y su familia durante estas semanas, además de negar rotundamente que no haya superado su relación con el tertuliano como él asegura: "No es que no haya superado la relación, es que no he superado el daño que me ha hecho despotricando lo más grande y con mentiras de mi familia, de mi vida, de mi padre. Estoy yendo a terapia para superarlo" ha admitido.

Y de su exnovio a Rocío Carrasco, con quien ha reconocido que "puedo empatizar mucho porque no es agradable tener a personas que hablan sobre ti en televisión, pero es un tema en el que no entro" - por la comparación que Nagore Robles ha hecho entre Kiko y Antonio David Flores - aunque se ha negado a hablar sobre su hermana.

"Entro en la granja para desconectar y antes de entrar decido no ver ciertas cosas y ahora las estoy viendo. Es algo que a mí me afecta porque se está hablando de mi padre. Cada uno que haga lo que considere" ha reaccionado al ver algunas de las cosas que Rocío ha contado sobre Ortega Cano en su docuserie, como que le dio 'mala vida' a Rocío Jurado, que tenía 'envidia' y 'complejo de inferioridad' respecto a la artista, o que sus presuntos problemas con el alcohol eran anteriores a la muerte de su mujer. Duras acusaciones sobre las que Gloria, sacando fuerzas de flaqueza, prefiere guardar silencio por el momento, como ha demostrado en su reaparición tras su paso por 'Pesadilla en el Paraíso'.