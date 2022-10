Malas noticias en el "Deluxe". El programa ha decidido prescindir de uno de sus rostros más conocidos sin previo aviso. La noticia ha sorprendido a los seguidores del espacio de Telecinco, que no se esperaban esta noticia.

La persona de la que el "Deluxe" ha decidido prescindir es Cristina Soria. La coach, que solía interpretar el lenguaje no verbal de los invitados, ha desaparecido de las escaletas del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, del que venía siendo una fija. Se trata de una decisión que pocos se esperaban.

Si bien, analizándola con calma, se trata de un paso lógico. ¿Por qué? Porque Soria es la esposa de Alberto Díaz, director del programa del que estuvo apartado varias semanas supuestamente por su presunta involucración en el caso "Deluxe", por el que varios integrantes de la productora del programa y de "Sálvame" están siendo investigados tras acceder a historiales policiales y médicos de varios famosos con la complicidad de un agente de Policía.

"La han echado por la puerta de atrás", han señalado varios usuarios a través de las redes sociales. La decisión de la cadena ha sido aplaudida por algunos y criticada por otros.

Lo que está claro es que Cristina Soria ha dejado de salir en la pantalla sin haber hecho ruido ni montar ningún tipo de follón. De hecho, en sus redes sociales no ha puesto ningún tipo de mensaje, por lo que no sería de extrañar que se trata de un hasta luego y no de un adiós definitivo.