Amor Romeira la ha liado hoy por las redes. La famosa ha protagonizado una acalorada discusión con Gema Aldón, la hija de la mujer de Ortega Cano, Ana María Aldón.

Hace unos meses, Ya es Verano trajo a la ex Gran Hermano, que suele ser habitual del programa. Ella está acostumbrada a analizar las exclusivas de los más famosos en España.

La influencer se tuvo que ausentar para someterse a una operación quirúrgica para reducirse el pecho. "Cometí el error de ponerme unos pechos muy grandes porque era la moda y terminé acomplejada porque eran demasiado grandes, me dolía la espalda, me costaba encontrar ropa y no me veía femenina, decidí entonces hacerme esta operación y la verdad es que estoy muy contenta porque me veo como más chiquitita, más fina".

Pero no todo fue bueno, ya que la colaboradora explica que fue más complicado que la operación de aumento: "Han estado cinco horas y media con cada pecho". Sin embargo, parece que la tertuliana no ha tenido demasiados problemas y podrá volver cuanto antes al programa de Mediaset.

Pero hoy, tras una entrevista que le han realizado, Romeira ha asegurado que Gema Aldón ha mantenido una relación con un futbolista del Girona: "Que hable de su vida, que cuente su relación con el chico futbolista de Girona con la que estuvo", aseguró la influencer.