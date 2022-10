Gema Aldón está en boca de todos. La hija de Ana María Aldón ha protagonizado la mayoría de las noticias del corazón las últimas semanas debido a los rumores que envuelven a su familia. Y es que la joven acudió a varios realitys de Mediaset para contar sus problemas. El primero fue Déjate querer, donde se reunió con su madre.

"Yo creo que ella no es feliz del todo con la vida que tiene" decía Gema Aldón cuando empezaba a hablar con Toñi Moreno, unas declaraciones que hacían presagiar que iba a cagar en contra de los Ortega Cano, pero nada más lejos de la realidad. El relato de la hija de Ana María viene a decirnos que ha habido situaciones que no le han gustado por parte de Gloria Camila y poco más.

"Yo allí me he sentido una más, no me he sentido desplazada" decía Gema. De esta manera ha zanjado todas las especulaciones que ha habido durante estas semanas en las que se ha llegado a decir que la echaron de una finca. La joven ha asegurado que simplemente se fue de Madrid porque no encontraba su sitio, pero siempre se sintió como en casa.

Gema también ha asegurado que la relación que tiene con Gloria Camila es cordial, aunque ahora no se hablan "pero las veces que nos hemos visto, hola y adiós". Eso sí, la amistad que tuvieron se rompió: "por ciertas actitudes yo decidí alejarme. Conmigo no ha tenido mala actitud, pero no me gustan algunas que tienen con mi madre. Ya no son palabras, son gestos, miradas... hay cosas que dicen más que las palabras. No son insultos ni peleas".

Y hoy, la hija de Ana María ha colgado un vídeo llorando recordando a su abuela, en el que se puede leer: "Felicidades abuelita. Aquí hacía meses que no te veía... cuánto te echaba de menos, que bien que estabas. Ojalá la vida me deje verte cumplir más años. Ojalá fueras eterna. Feliz cumpleaños, mi vieja muñeca", rezó.