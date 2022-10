Nuevo varapalo para Isabel Pantoja. Y es que tal y como se hizo público hace unos días, su gira por Estados Unidos, en la que tenía volcadas todas sus ilusiones, se va a retrasar casi medio año. La tonadillera iba a cantar en Miami, Nueva York o San Francisco entre otras ciudades norteamericanas este mes de noviembre, pero finalmente estos conciertos no se celebrarán hasta marzo de 2023 por un problema burocrático.

Un retraso en la entrega de un documento en el que la viuda de Paquirri 'pedía perdón' y se comprometía a tener un buen comportamiento durante su estancia en EEUU - requisito indispensable para que le concediesen el visado - ha provocado que a su vez no se tramitasen a tiempo los visados de los 32 músicos que acompañan a Pantoja en el escenario, por lo que la gira ha tenido que ser pospuesta.

Un contratiempo con el que la artista no contaba y sobre el que no se ha pronunciado públicamente por el momento, aunque gracias a Isa Pantoja sabemos cómo se ha tomado este inoportuno retraso a menos de un mes de su regreso a Estados Unidos una década después: "Ella está disgustada porque lo tenía planteado desde hace bastante tiempo que iba a ser en noviembre, entonces ya una vez se pospuso también y ya parece que nunca va a ser así que espero que con el tiempo llegue ya ese papel para que puedan tenerlo todo al día y se puedan hacer esos conciertos también por la gente, no solo también por mi madre" apunta.

Además, Isa se ha pronunciado sobre el polígrafo al que se ha sometido Dulce Lapiedra y en el que, una vez más, ha salido en su defensa arremetiendo contra Kiko Rivera por sus últimas declaraciones sobre su hermana, a la que asegura que no quiere ver ni a diez metros: "La verdad es que me pareció que estuvo bastante bien. Hizo dentro de lo que cabe lo que le dije yo que era respetar a mi madre, que para mí es lo más importante. De mi hermano al final contó lo que hemos visto toda España, así que me quedé más tranquila".