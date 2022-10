Apenas hace un mes y medio que comenzaron su relación pero, es innegable, Olga Moreno y Agustín Etienne están enamoradísimos. A pesar de que la ex de Antonio David Flores quiere ser cauta y esperar a que su noviazgo se afiance en el tiempo, en su visita a 'El programa de Ana Rosa' ha reconocido que está "muy feliz" y que el argentino es el 'culpable' de que "haya recuperado la ilusión tras su separación", cuando pensó que no volvería a sentir algo así.

Una declaración de amor en toda regla a la que Agustín ha respondido confesando por primera vez qué siente por Olga: "Me encantaría compartir toda mi vida con ella" afirmaba con una sonrisa después del programa, cuando la pareja - lejos de ocultarse - presumió de su complicidad ante las cámaras tras una comida con amigos en un conocido restaurante de la capital.

Posteriormente, los tortolitos ponían rumbo a la casa del representante para disfrutar de un poco de intimidad. De la mano de la sevillana y cada vez más cómodo con el protagonismo mediático que tiene desde que se confirmó su historia de amor, Agustín ha confesado que está "muy feliz" con Olga, a quien no ha dudado en piropear asegurando que del 0 al 10 es "un 11 de guapa".

Una declaración de amor que la ex de Antonio David ha escuchado embelesada y sin soltar la mano de su novio, con quien por el momento admite que no se plantea una boda: "Muero contigo jajaja".

Olga Moreno suelta la bomba en El Programa de Ana Rosa: "Que sea para toda la vida"

Olga Moreno está de nuevo en el punto de mira, pero en esta ocasión nada tiene que ver su llamativa ausencia en la final de 'Supervivientes' para entregar el cheque al ganador de esta edición como vigente campeona del reality - ya que no quiere coincidir con Jorge Javier Vázquez - sino por la inesperada traición de una de sus grandes amigas, Ana Luque.

Y es que la superviviente ha concedido una sorprendente exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que no duda en cargar contra Olga, reprochándole su falta de apoyo durante el concurso, asegurando que podría haber llegado a la final si la ex de Antonio David Flores la hubiese defendido y afirmando que no tendría ningún problema en saludar a Rocío Carrasco, la archienemiga de la sevillana.

Unas impactantes declaraciones que ponen en entredicho su amistad y de las que Olga se enteraba por 'El programa del verano', confesando que estaba muy sorprendida y se había quedado "en shock" con la entrevista de Ana.

Además, afirmaba que tenía una "conversación pendiente" con la que pensaba que era su gran amiga y dejaba entrever que ésta no tardaría en producirse. Pero... ¿Han hablado ya Olga y Ana? Pues no lo tenemos claro, ya que en las que son sus primeras imágenes tras la polémica la sevillana reconoce en un principio que "no ha podido" hablar con ella para, segundos después, contradecirse y asegurar que "sí hemos hablado por whats app". Una conversación por mensaje de la que, sonriente y relajada por lo menos en apariencia, no ha querido dar detalles.

Todo indica que la ex de Antonio David ha encontrado una "nueva ilusión", tal y como ha destacado Ya es verano. Agustín Etienne, la nueva pareja de Moreno, parece que la hace muy feliz. De hecho, hoy, en El Programa de Ana Rosa, la ex de Antonio David ha confirmado que "he encontrado a una persona que me hace feliz. Que sea para toda la vida".