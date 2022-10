Amaia Montero se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los últimos días. La cantante ha causado un gran revuelo a raíz de una publicación que ha hecho en su perfil de Instagram en la que compartió una fotografías en blanco y negro donde se la puede ver despeinada, sin maquillar y con un aspecto un tanto preocupante que ha encendido las alarmas de sus seguidores.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", es el texto que ha compartido.

Unas imágenes que han causado una gran preocupación entre sus seguidores y en la que ha recibido innumerables muestras de cariño por parte de otros compañeros de profesión.

La mayoría de los programas de Telecinco han rescatado la foto. 'Fiesta', el nuevo programa de Emma García, ha sido uno de ellos y durante la tarde del fin de semana han debatido sobre ello y han opinado que esto podría deberse a una campaña de marketing. El entorno de la artista lo niega tajantemente y además condena que se esté banalizando el tema de esa manera. El entorno cercano de la cantante asegura que hay "mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud, un mal momento".

El programa ha logrado hablar con Marcelo Vaccaro, amigo de la artista y su productor musical en América, que ha relatado que Amaia le llamó a las cuatro de la madrugada, que le devolvió la llamada para saber qué quería, pero que no ha conseguido tener más noticias de ella.

Justo después 'Fiesta' ha emitido un reportaje en el que recordaba algunos de los peores momentos que ha vivido la cantante durante estos años. Un contenido que ha generado una gran indignación entre los espectadores por la frivolización con la que se ha abordado el tema. Las redes sociales han estallado contra el programa. "Sois un poco carroña" o "dais asco" fueron algunos de los mensajes que dirigieron al programa.