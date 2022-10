Crece la tensión entre José Ortega Cano y Rocío Carrasco. El pasado lunes fue el diestro, en su entrevista con Ana Rosa Quintana, quien ha acusado a la hija de Rocío Jurado de haber vertido sobre su persona "continuas infamias y descalificaciones, retorciendo la verdad hasta extremos inigualables" en su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. "Una conducta llena de vileza y odio" que el viudo de 'La más grande' ha puesto en manos de sus abogados para que tomen acciones legales contra ella para "que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira".

Unas declaraciones que Rocío Carrasco ha visto en una sala en Mediaset - a pocos metros del plató de 'El programa de Ana Rosa' - que ha definido como "vergonzosas" y a las que ha reaccionado retando al torero a demandarla, porque sino será ella la que tome cartas en el asunto: "No sé si me va a denunciar. Ortega Cano, maestro, si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Si no inicia él un proceso para que pueda explicarme lo haré yo". "Presentando en el juzgado todo lo que tengo, incluso los manuscritos de mi madre. No voy a decir cuántos son para no darle pistas a su abogado. Él ha dicho que ha dado órdenes a sus abogados para que tomen medidas. Digo yo que cuando termine la serie documental ya tendrán bastante contenido" ha apuntado.

"Todo lo que ha dicho de infamias y de odio, yo no estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar" ha dejado claro Rocío, asegurando que no es ella quien "experimenta ese sentimiento" sino el propio Ortega: "Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas, yo no tengo odio. Yo no lanzo infamias sobre nadie ni miento sobre nadie".

Y ayer se desveló otra bomba. Y es que Rocío Carrasco va a acudir con el diario de su madre a el programa, y va a revelar una información en la que figura lo siguiente (escrito por la Jurado): "Son las 8 de la mañana y José ya me ha dado la primera hostia del día...".

"Cuando murió mi madre, me di cuenta de que me estaba quedando sin mi hija"

La muerte de Rocío Jurado fue uno de los momentos más duros que ha tenido que afrontar su hija. Rocío Carrasco, que ya había perdido a su padre, el exboxeador Pedro Carrasco, se quedaba sola y destaca los sentimientos tan complicados que la invadieron.

Además, desvela que su único apoyo fue su marido y da el motivo por en que no se refugió en sus tíos: "Mi gran apoyo fue Fidel. Con Amador yo había perdido la confianza porque sabía que todo lo que le contase se iba a terminar sabiendo. Gloria siempre ha sido muy rara y yo sabía que no... porque una persona que el mismo día que han enterrado a tu madre te dice que ese mueble se lo llevaría a Sevilla...", ha desvelado Rocío Carrasco.

Pero Rocío Carrasco no solo tuvo que afrontar la pérdida de su madre, ya que también se dio cuenta de que estaba perdiendo a su hija: "En el momento que murió mi madre, me di cuenta de que también me estaba quedando sin mi hija", asegura.