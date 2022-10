Casi un año después de que Almudena Cid y Christian Gálvez anunciaran su separación tras una década de matrimonio, Almudena Cid ha concedido una entrevista donde se sincera sobre la ruptura y cómo lo ha ido superando.

En una entrevista exclusiva concedida a "Diez Minutos" dice que pensaba que Christian y ella eran "la pareja perfecta". "Fue como una bomba que cayó en mi vida", recalca la publicación sobre una ruptura que fue muy sonada en el mundo rosa.

Más sincera que nunca, Almudena confiesa que al principio su separación fue "como una bomba". "Primero genera como una inhibición, y no sabes qué pasa... Luego entra el sonido: el tuyo, el de fuera... no sabes qué hacer con todos los estímulos. Pero luego pones perspectiva, empiezas a saber cosas que antes no y me he colocado como alguien que observa desde fuera, y he encontrado muchas fortalezas en mí*" desvela, confesando que subir a un escenario tras su ruptura con el presentador fue "como subir a competir con un menisco roto". Sin embargo, y como asegura, "un día deja de doler, empiezas a minimizar y llega un momento en el problema deja de ser un problema".

¿El futuro? Por el momento Almudena está "centrada en estar bien" pero su sueño pasa, como revela, "por viajar y ser actriz en Italia. Mis ilusiones ahora pasan por qué puedo hacer para ser actriz en Italia". "Aún no ha pasado el tiempo y necesito estar conmigo de una manera bonita, de hacer viajes que necesite, de estar con la familia que han sido mi sostén y le he tenido..." añade.

Y en ese proceso de buscar la felicidad, la vitoriana deja claro que por el momento no hay cabida para el amor y, aunque no está cerrada a enamorarse de nuevo, nada hay de cierto en su presunta relación con el exfutbolista Jorge Berodia, con el que se dejó ver de lo más cómplice este verano: "¡No he tenido amor. Le conocí hace 10 años, no volví a saber nada y somos dos personas que hemos atravesado un momento difícil o sea que...". "Estoy abierta al amor pero es que no es mi prioridad, necesito quererme yo mucho todavía, y antes de introducir nada en mi vida quiero estar sana" confiesa.

"Las cosas pasan por algo en tu vida, y cuando me retiré atravesé por una vulnerabilidad que creo que me olvidé de volver a pelear por lo que yo quería. Entendí mal el concepto del amor y creí que como en el deporte tenía que hacer sacrificios para la vida, para poder obtener y llegar a.. y es verdad, lo conseguí pero claro descuidando una parte que luego tuvo sus consecuencias y al final todo sale" reconoce, asumiendo que durante su matrimonio con el presentador "hice cosas mal conmigo que no debo hacer". "Y por eso, antes de que entre alguien en mi vida necesito cambiar el platón establecido en mi vida porque me lo merezco, y voy por buen camino" concluye.