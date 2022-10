Completamente indiferente a las últimas declaraciones de Rocío Carrasco sobre José Ortega Cano - en las que le llama "perro" y "mala persona", desvela que echó a Rocío Jurado de su casa en más de una ocasión e insinúa que incluso pudo haber algún presunto episodio de maltrato del torero a la artista - Ana María Aldón ha viajdo este martes a Cádiz para celebrar, con una fiesta muy especial, el 83 cumpleaños de una de las personas más importantes de su vida, su madre.

Un viaje exprés en el que la diseñadora se ha mostrado feliz tras reencontrarse con su hija Gema Aldón y el resto de su familia y en el que, tan clara como siempre, ha escenificado su distanciamiento de su todavía marido asegurando que no ha visto el último episodio de la docuserie de Rocío Carrasco porque ahora mismo sus prioridades son otras y no el delicado momento que atraviesa Ortega Cano: "No lo he visto. Mi tiempo es para cuidar a mi madre, que es lo más importante en este momento. Mi madre necesita a una persona que esté continuamente a su lado y me ha tocado estar con ella".

Ajena al estallido del torero ante las cámaras - en el que incluso ha amenazado con acudir a la policía completamente fuera de sí - Ana María deja en el aire si apoya a Ortega Cano y, con gesto de hartazgo, se limita a asegurar que está "cansada" y lo único que necesita es "descansar un poco". "Si quieres saber si está bien vas que seguramente está en casa y le preguntas tú, que yo soy humana y estoy sin dormir" ha zanjado molesta, marcando las distancias con el padre de su hijo, con el que todo apunta a que pronto formalizará su separación.

Crece la tensión entre José Ortega Cano y Rocío Carrasco. El pasado lunes fue el diestro, en su entrevista con Ana Rosa Quintana, quien ha acusado a la hija de Rocío Jurado de haber vertido sobre su persona "continuas infamias y descalificaciones, retorciendo la verdad hasta extremos inigualables" en su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. "Una conducta llena de vileza y odio" que el viudo de 'La más grande' ha puesto en manos de sus abogados para que tomen acciones legales contra ella para "que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira".

Unas declaraciones que Rocío Carrasco ha visto en una sala en Mediaset - a pocos metros del plató de 'El programa de Ana Rosa' - que ha definido como "vergonzosas" y a las que ha reaccionado retando al torero a demandarla, porque sino será ella la que tome cartas en el asunto: "No sé si me va a denunciar. Ortega Cano, maestro, si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Si no inicia él un proceso para que pueda explicarme lo haré yo". "Presentando en el juzgado todo lo que tengo, incluso los manuscritos de mi madre. No voy a decir cuántos son para no darle pistas a su abogado. Él ha dicho que ha dado órdenes a sus abogados para que tomen medidas. Digo yo que cuando termine la serie documental ya tendrán bastante contenido" ha apuntado.

"Todo lo que ha dicho de infamias y de odio, yo no estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar" ha dejado claro Rocío, asegurando que no es ella quien "experimenta ese sentimiento" sino el propio Ortega: "Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas, yo no tengo odio. Yo no lanzo infamias sobre nadie ni miento sobre nadie".

Y ayer se desveló otra bomba. Y es que Rocío Carrasco va a acudir con el diario de su madre a el programa, y va a revelar una información en la que figura lo siguiente (escrito por la Jurado): "Son las 8 de la mañana y José ya me ha dado la primera hostia del día...".