En España, el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres son de mama, según datos de la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. Es uno de los más frecuentes por delante del tumor en el útero, el de pulmón, el de ovarios y el colorrectal.

La tasa de incidencia se sitúa en 132 casos por cada 100.000 habitantes.

Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Lo que quiere decir que todos conoceremos a una mujer que será diagnosticada con esta enfermedad, que tiene un índice de supervivencia a los cinco años (si no es un tumor metastásico triple negativo) del 82,8%.

Y es importante saber que el diagnóstico de cáncer de mama tiene un impacto psicológico. Por eso, es habitual que las mujeres experimenten sentimientos que son muy normales, como la ansiedad, la incertidumbre, el miedo e incluso puede desencadenar en depresión.

En el día del cáncer de mama son muchos los rostros anónimos y conocidos que han querido manifestarse contra esta enfermedad y mandar mensajes de apoyo a quienes la padecen. Una de ellas ha sido Ana Rosa Quintana, que sigue combatiendo contra el cáncer. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' quiere enviar un emotivo discurso en el día internacional contra el cáncer de mama. Al inicio del matinal, la presentadora ha querido arrancar este 19 de octubre dirigiéndose a todas aquellas mujeres que padecen la enfermedad que ha dejado durante 11 meses a la presentadora fuera de los platós de televisión.

"Es el tumor más común en nuestro país, una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados", empieza diciendo Ana Rosa ante la audiencia. Después, la presentadora continúa declarando: "Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas: ¿qué me va a pasar? ¿cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, sólo incertidumbre".

Ana Rosa hace mención a la recién fallecida actriz de 'Grease' para explicar su sentir sobre la forma de informar de esta enfermedad: "Decía Olivia Newton-John, después de 30 padeciendo cáncer de mama, que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo". Luego, la presentadora sentencia: "No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos".

"El cáncer no te define como persona ni como mujer. 'Cáncer' no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquier, es la vida", matiza la presentadora mirando a cámara. Por último, Ana Rosa quiere terminar su discurso diciendo: "Detrás de la palabra 'cáncer' hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno".