Su separación de Ana María Aldón, las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie - tachándolo de "mala persona", revelando que echó a Rocío Jurado de casa en más de una ocasión y sus insinuaciones acerca de un presunto maltrato a la artista - además de la irrupción en escena de Patricia Donoso han podido con José Ortega Cano.

Completamente sobrepasado a causa de la presión mediática que está padeciendo desde hace semanas, el torero acudía este martes de urgencia a un hospital madrileño con su hija Gloria Camila y su hermana Mari Carmen. Una visita cuyo motivo no ha trascendido, aunque Ortega reaparecía horas después con buen aspecto y asegurando que de salud está "estupendo".

Sin embargo, lo cierto es que este miércoles - y tras disfrutar de un almuerzo en familia con sus grandes pilares en estos delicados momentos - volvíamos a verle en un centro médico, sin aclarar si simplemente son revisiones o si los últimos acontecimientos le han pasado factura a su corazón, del que padece hace años.

Al lado del torero en todo momento, Gloria Camila, a la que hemos visto especialmente cabizbaja y guardando silencio tras las durísimas declaraciones de su hermana Rocío Carrasco sobre su padre. Hundida por lo sucedido en los últimos días, la colombiana ha aparcado sus compromisos profesionales y este miércoles decidía no acudir a la última gala de 'Pesadilla en el Paraíso'. "Desde que salió de la granja y volvió a su vida normal parece que todo se ha convertido en una pesadilla. Todos los problemas a los que se ha enfrentado, claramente le han superado" explicaba Carlos Sobera, confirmando que la hija de Rocío Jurado está en sus horas más bajas.

Sobrepasados, pero dispuestos a superar esta 'pesadilla' juntos, Ortega Cano y Gloria Camila han tomado una decisión. Y es que han comenzado a ir al psicólogo juntos. Una terapia necesaria para intentar sobrellevar la presión mediática y hacer frente a todo lo que se ha dicho del torero en las últimas semanas.

