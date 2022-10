Olga Moreno volvió a ser una de los protagonistas de la última entrega de 'Sálvame'. Después de su entrevista en 'AR', Jorge Javier Vázquez ha criticado este martes a la exmodelo sevillana, siendo muy tajante sobre su victoria en 'Supervivientes 2021' durante el análisis de su gestualidad de Cristina Soria.

“No he superado la tristeza de que Olga Moreno con sus mentiras y trampas sentimentales ganara un concurso que no merecía ganar”, aseguró el presentador de 'Sálvame' mientras estaba sentado junto a Adela González.

"Utilizó unas armas basadas en la trampa y la mentira cuando había otras concursantes como Melissa Pinto ('La isla de las tentaciones'), por ejemplo, que hicieron un concurso brillante", continuó diciendo Jorge Javier.

El comunicador se mostró muy seguro de lo que el triunfo de Moreno en el reality tuvo una causa: "Lo que se premió fue un voto de castigo a una señora, Rocío Carrasco. La sociedad la castigó, cuando se está descubriendo y se había descubierto que todo lo que estaba contando es peor de lo que imaginábamos”.

Desde su blog en Lecturas, el presentador también ha querido enviar un mensaje a Pablo Motos y Ana Rosa Quintana, líderes en las franjas horarias de sus respectivas cadenas. El presentador de 'Sálvame' ha arrancado su alegato con un mensaje destinado a Pablo Motos, en referencia a su buena situación económica: "Le da por atacar al Gobierno, e inevitablemente pienso en los ocho millones de euros anuales que factura su empresa y digo para mis adentros: 'Pues chico, a ti tampoco te va tan mal. Menos queja y más soluciones'", ha expresado en su columna.

Por último, ha hecho referencia a su compañera de cadena, Ana Rosa Quintana: "Cuando ves sus editoriales dan ganas de meterte en un convento para que el apocalipsis te pille en silencio", ha expresado sin rodeos sobre la conductora al frente de 'El programa de AR'.