Déjate Querer ha regresado tras unas largas vacaciones. Toñi Moreno ha vuelto a presentar uno de los espacios más seguidos por los telespectadores españoles.

En el último programa, Toñi Moreno ha compartido con todos una preciosa anécdota con su hija. La presentadora ha querido animar a una de las invitadas con su historia.

Durante un reencuentro entre un padre y una hija, Moreno ha querido compartir este precioso momento: "Te voy a contar algo muy íntimo porque sé que tienes esa carencia". Tras estas palabras, la presentadora indicó que su hija le preguntó tras salir de clase si ella no tenía padre.

"Mamá, ¿yo no tengo papá?, me preguntó ella. Y le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo, 'pero tengo mamá, tengo nana y padrinos'. Le dije que sí, esa es tu familia y se me abrazó y me dijo: 'Ay, mi mamá'".

Con estas palabras fue capaz de animar a la joven presente: "Tú has tenido una madre maravillosa y una familia maravillosa que te ha querido, así que no sientas que te falta nada en tu vida porque no te falta nada", zanjó.

Regresa Déjate Querer

‘Déjate querer’ vuelve esta noche a Telecinco tras sus vacaciones (22:00 horas). En esta edición, el programa ofrece una entrevista a Nacho Palau, tercer finalista de ‘Supervivientes 2022’, realizada un día después de la gran final del concurso. El escultor habla de su participación en el reality de aventura y cómo esta experiencia le ha cambiado la vida, y comenta cómo conoció a su actual pareja, Cristian Villela, a quien desea poner en valor y dar su lugar, entre otros asuntos. Además, el plató de ‘Déjate querer’ es el escenario del primer encuentro entre ambos tras el regreso de Nacho de Honduras. En su primera aparición en un plató de televisión, Cristian Villela repasa junto a Toñi Moreno su trayectoria y revela cómo es su vida junto al artista valenciano.