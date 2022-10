Carlos Sobera se ha convertido en el recepcionista de restaurante más famoso de toda España. Lleva al frente de First Dates desde su inicio, hace más de 1500 programas, y aun continúa disfrutando de ser el celestino más popular del país. Sobera recibe desde hace años a innumerables personas en busca del amor. Su programa ha ganado una fama nacional y no parece decaer, ya que no dejan de emitirse nuevos programas. Lleva en el programa desde que comenzó su emisión y no ha separado su camino del mismo, al igual que sus célebres camareros, Matías Roure y Lidia Torrent. Tampoco el formato pierde tirón en redes sociales, donde la gente no deja de interactuar y comentar las citas, sobre todo más cómicas. Por sus mesas ya han pasado 15 000 personas aunque pocas veces sale bien.

El soltero ha sido cantante, ha tenido un grupo de música y hasta ha vivido en una comuna hippie en Ibiza "plantábamos patatas y hacíamos cinturones". Una confesión que ha sorprendido al presentador pero sobre todo porque ha asegurado que "Lo de hacer el amor y no la guerra, también aburre". "Alguien se ha cansado de hacer el amor", ha afirmado Sobera al escucharle. Juanan busca a una mujer activa, que le guste la música y al ser posible sea deportista. Gloria, no sabemos si cumple sus expectativas, pero sí que ha entrado en 'First Dates' con un maletín lleno de piedras sensoriales porque se dedica a las energías de la luz. Es tarotista y una persona sensorial, que comparte apellido y familia con el Papa Francisco. El susto de una comensal de First Dates al conocer a su cita y descubrir esta casualidad Una información que no suele airear, pero que ha sorprendido a Matías y que le ha llevado a Carlos Sobera ha pedirle que le gestionara una cita con su santidad, pero "eso no es posible, no me recibe ni a mí". A Juanan le ha parecido que Gloria tenía "un tipazo" y ha sido casualidad porque su padre también echaba las cartas.