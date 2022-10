El regreso de Kiko Hernández a Sálvame se ha visto marcado por la portada que protagonizó en la revista 'Lecturas' en la que sale acompañado de un apuesto hombre. Los rumores sobre un supuesto noviazgo se dispararon y el colaborador ha querido hablar alto y claro sobre el tema.

Ante la insistencia de sus compañeros y otros medios de comunicación, Kiko Hernández volvió a sacar el tema para zanjar las especulaciones. "Lo que dije es lo que hay, es el director de una obra de teatro que estoy haciendo que se estrena en noviembre y punto", defendía Kiko. "Somos amigos. ¿Qué quieren insinuar que somos novios o pareja? Que insinúen lo que les dé la gana, a mí me la suda", sentenciaba

Desde que se publicaran las fotografías de Kiko Hernández junto a Fran Antón, todo son especulaciones. Además, parece que desde entonces la prensa sigue al colaborador de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez enseñaba una imagen a Kiko para demostrarlo y el enfado del aludido era instantáneo: le han fotografiado junto a sus hijas.

Kiko Hernández desmintió todo. Solo es amigo de Fran Antón, les une una relación profesional de la que ha surgido una amistad y nada más. Sin embargo, los rumores hacen que los paparazzis le sigan para fotografiarle. Jorge Javier Vázquez le mostraba una imagen que reflejaba este seguimiento y Kiko Hernández reaccionaba de inmediato: "Te voy a decir una cosa fotografías con mis hijas no, lo he repetido mil veces, se las hacéis a vuestra puñetera madre”.

Precisamente, unas imágenes de sus hijas ha provocado que el colaborador haya abandonado el plató enfadado y dolido como nunca por unas imágenes que ha mostrado el programa. El programa ha hecho un análisis de las contradicciones de las palabras de Kiko H y aquí se han mostrado en el pantallón algunas portadas que ha tenido con "las personitas" más especiales para él, totalmente tapadas, pero esto no le ha gustado nada al colaborador, que ha salido del plató muy cabreado: "Mandé un comunicado después de esto, no. Cuando termine el tema de mis hijas...".

Jorge Javier y Kiko Matamoros han salido tras él para intentar tranquilizarle y que vuelva al plató. Su compañero le ha asegurado que "el programa ha sido cauteloso" con lo que ha salido. Pero él recuerda que en el comunicado pide que no se les emitan ni pixeladas: "Ese deseo lo sabe la dirección y el productor no hay nada más que decir. He entrado en todo, no es complicado para nada, creo que he sido generoso todo los días he hablado que podía haber dicho no hablo si se toca un tema que me duele digo hasta aquí, se acabó". Jorge Javier le ha pedido que "no sea bobo" y vuelva al plató: "Era una gran pixelación. No te vayas no me hagas el número".

Tras calmarse y pensarlo un rato fuera, Kiko ha decidido quedarse en el programa. "Hay errores que se cometen en la vida, una de ellas fue la portada de mis hijas, creo que estaba tan contento que quería enseñárselas a todo el mundo. Al cabo de unos meses, me decía todos los días que me había equivocado y no quiero que aquí, donde me cuidan, ver ese error", ha explicado él. Y ante esto, Adela le ha explicado que el programa "se compromete a no volver a sacar esa portada porque te quieren y te protegen" ni nada que tenga que ver con sus hijas.