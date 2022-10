La Isla de las Tentaciones tiene de todo. Parejas que se unen más, parejas que se rompen... Pero ninguno de los años había llegado tan cargado de infidelidades desde el primer momento que pisan la isla.

Y es que La Isla de las Tentaciones ha llegado pisando con fuerza. Los datos de audiencia no paran de crecer. Y no es para menos, ya que es el reality favorito de muchos espectadores. Han llegado muchas novedades a la isla.

La presentadora visitó Villa Paraíso para decirle a los chicos que una de sus parejas había convocado una 'Hoguera de confrontación'. Todos tenían sus motivos para pensar que había sido su novia, pero Samuel no pudo más y rompió a llorar confesando la mala noche que había pasado pensando en Tania y en Hugo Paz. "Me ha entrado el bajón de nuevo y jamás pensé que amaría tanto a una persona y que tendría tanto miedo de perderla", decía roto. "Yo creo que te estás aguantando roto de amor por ella. Y eso es súper bonito, ¿me oyes?", le respondió Sandra Barneda totalmente emocionada.

"Samu, todos hemos vivido esto. Todos nos hemos roto por amor. No pasa nada", lograba decir después la presentadora entre lágrimas. Samuel explicaba que era muy duro que la persona a la que amabas no pensase en ti. La presentadora continuó apoyándole: "Tienes, por eso, que ser fuerte. Y ser valiente es, también, mostrar que en el amor te puedes romper", le aconsejó.

Los compañeros empatizaron con Samuel. Andreu y Javi tampoco pudieron reprimir las lágrimas; Mario aseguró que su forma de mostrar las emociones era otra, pero que igualmente estaba afectado; y Cristian, recién llegado, espera que en 'La isla de las tentaciones' se confirme que su relación con Ana es amor verdadero.

Preocupación por la salud de una de las concursantes de La Isla de las Tentaciones

Una de las parejas más controvertidas de la isla es la formada por Claudia y Javi. Ella, que ya se ha liado en el pasado con varios de los presentes en la isla caribeña, y Javi, con aspecto de niño bueno que no ha roto un plato.

Sin embargo, según AlgoPasaTV, meses después de que ambos volvieran de la isla juntos a pesar de varios patinazos por parte de Claudia, Javi ha sido visto en varias discotecas "liándose" con varias chicas. Según el entorno de la concursante, la tensión entre ellos "es inaguantable": "Parece que Claudia es su madre, siempre pendiente de él".

Y hoy han saltado las alarmas por unas fotos que ha subido la influencer a su cuenta de Instagram. Claudia confiesa que está padeciendo problemas de nervios y ansiedad y que ha adelgazado muchísimo. Una seguidora le ha escrito lo siguiente: "Buf tía, qué delgada. Eso es enfermedad. Es que mira tu cara". Estas palabras no sentaron demasiado bien a la concursante, que replicó: "Evidentemente que no s bonito. he adelgazado muchísimo porque estoy de los nervios con una ansiedad horrible. Me miro al espejo y no me gusto, me doy pena de hecho. Pero creo que hay formas y formas de decir las cosas", zanjó.