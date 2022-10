Antena 3 emitió anoche una nueva entrega de 'El hormiguero' con Daniel Craig, Kate Hudson y Rian Johnson, que acudieron al espacio de Pablo Motos para promocionar el esperado estreno de 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion'. Pero además, como cada jueves, el programa montó una tertulia con Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó en la que se trataron asuntos de actualidad.

Los colaboradores hablaron sobre las diferentes posturas de Unidas Podemos y PSOE en torno a la ley trans, que también está provocando división en el seno de los socialistas. En este sentido, Juan del Val afirmó que se trata de una ley "muy compleja" y puso el foco en los menores: "Es algo que incluso los especialistas dicen que por ahí puede haber algún problema. Me parece que no todo se puede ideologizar, son los expertos los que tienen que intervenir más de lo que están haciendo".

Nuria Roca también compartió su propio punto de vista: "Me parece bien que no se pongan de acuerdo incluso dentro del mismo partido, es una ley que tiene muchos recovecos". "No tengo una opinión clara sobre el tema, pero creo que se deben tomar decisiones para aligerar el proceso a la gente que lo padece, porque es un sufrimiento hasta llegar a un lugar mejor", recordó.

"Legislar en base a los sentimientos me genera muchísimas dudas y efectivamente es un sufrimiento muy importante sentirte en un cuerpo que no es el tuyo. La autodeterminación de género solamente por un sentimiento me parece que solo puede frivolizar", apuntó del Val, que según comentó, ha mantenido una conversación con "el máximo especialista en cambio de sexo de toda Europea".

"Están empezando a ver e intuir que en algunos aspectos en la adolescencia se está convirtiendo en una moda. Sé que lo que estoy diciendo va a generar muchísima polémica. No quiere decir que no esté absolutamente a favor de que las personas trans tengan muchos derechos que todavía no tienen y esta ley les puede ayudar, pero cuidado con frivolizar con algo tan serio".

Para rematar el debate llegó el turno de Tamara Falcó, que reapareció en el programa tras su ausencia de la semana pasada. Pese a no pronunciarse directamente sobre la ley trans, mostró su apoyo al discurso de su compañero.

"Madre mía, madre mía, que estoy de acuerdo con Juan del Val", afirmó para sorpresa del resto de tertulianos. "A ver si te ha subido la temperatura o algo", bromeó el presentador antes de calificar las palabras de la marquesa como "un momento histórico en la tertulia".