Hacer la cobra es, popularmente, quitar la cara cuando alguien te va a dar un beso. Su nombre viene del gesto que hace con el cuello el "evasor", similar al de las reptiles. Algo así, pero a través de las redes sociales, ha hecho Rocío Flores a Marta Riesco, la actual novia de su padre, Antonio David Flores. La "madrastra" comentó -una vez más- una de las publicaciones en Instagram de Rocío, que -una vez más, también- ha hecho caso omiso a su comentario.

Todo comenzó con una publicación de Rocío Flores en su cuenta oficial de Instagram. Allí colgó dos fotografías con un lucido traje rosa palo con pedrería. "Que nada te detenga", escribió la joven, acompañando a las imágenes.

En unas horas la publicación superó los 30.000 "me gusta". También recibió decenas de comentarios. Uno de los primeros, su padre, Antonio David Flores. "Qué guapa estás, hija", le dedicó, junto a un emoticono de un beso.

A la zaga anduvo Marta Riesco, la actual pareja de Antonio David, que en un claro intento por acercarse al ojito derecho de su novio le firmó un: "Wowww", acompañado de tres emoticonos de fuego.

El mensaje de Riesco obtuvo medio centenar de "me gusta" y varias respuestas. Eso sí, ninguna de Rocío Flores.

No es la primera vez que Rocío Flores hace oídos sordos a lo que Marta Riesco le escribe en redes sociales. De hecho, la reportera se ha mostrado inasequible al desaliento a la hora de tratarse el favor de la primogénita: no hay "post" que no comente. Y, por otro lado, la hija se está mostrando dura como una piedra: no suele dar su brazo a torcer y hace oídos -ojos- sordos.

Cuando se conoció que Antonio David Flores y Marta Riesco tenían algo, Rocío Flores se mostró muy cercana a Olga Moreno, la que fue durante años mujer de su padre. Si bien, aunque la relación entre ambas ha acabado por enfriarse, esto no aparente significar que vaya a acercarse a Marta Riesco.

Sin lugar a dudas, la actitud que ha adoptado Marta Riesco es una clara prueba de su amor por Antonio David Flores, al tratar de acercarse y congeniar con lo que él más quiere, sus hijos.