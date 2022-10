Fiesta ha tenido una tarde ajetreada de exclusivas y emociones. Ana María Aldón ha confirmado la bomba, aunque era un secreto a voces. Desde que la diseñadora confirmara su ruptura con José Ortega Cano, muchos se preguntaban (y hasta le echaban en cara) que por qué seguían viviendo bajo el mismo techa. Ella, que tiene una respuesta para esto, confirma ahora que han dado un paso hacia adelante y han empezado a oficializar su ruptura a través del divorcio.

Es Emma García quien le pregunta al respecto a la colaboradora, pues esta semana se ha hablado mucho de ello: “Sí, estamos en ello, estamos viendo cómo nos vamos a organizar”, es la confirmación de Ana María y añade “ahora es el momento de hacerlo, y no cuando las cosas están en caliente”.

“La conversación ha sido tranquila, con respeto y muy bien porque los dos tenemos un objetivo común, que es lo más importante que tenemos en nuestras vidas y con lo que más cuidado hay que tener”, dice Ana María refiriéndose al hijo de ambos. “Teníamos que tener las cosas muy claras para dar el paso y ver de qué manera lo hacemos para que se perjudique lo menos posible a esta persona”.

Además, Aldón confirma que esta conversación les removió bastante a ambos: “Hubo emociones, hubo afecto (...). No tiene valor lo material, no hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño”, insiste ella durante su sincera charla con la presentadora de ‘Fiesta’.

Y no ha sido todo. Emma García se ha asustado por los comentarios de Joaquín 'El prestamista'. La odisea de Loli Navarro aún no ha llegado a su fin. Aunque la protagonista de 'Los Gipsy Kings' ya ha recibido el alta médica y se encuentra por tanto fuera de peligro, lo cierto es que la mujer de Joaquín Fernández, conocido como 'El Prestamista', continúa en Turquía porque no está preparada para viajar.

El que sí ha podido dejar el país asiático ha sido precisamente Joaquín, quien ha respondido a la llamada de 'Fiesta' y ha acudido al plató del programa. Joaquín le ha contado a Emma García que su mujer afortunadamente se encuentra mejor y que, aunque ya ha pasado el peligro, aún está "atrapada" fuera de España. Joaquín ha llegado al plató de 'Fiesta' con un firme propósito, el de contar su versión de lo ocurrido y desenmascarar a la que él considera la culpable del infierno que su mujer ha soportado: Soraya.

Joaquín le ha explicado a Emma García que no tiene duda alguna de que los días de gloria de Soraya, la mujer que organizó la operación de su mujer, se han acabado, una afirmación que ha asustado a la presentadora: "Me ha dado miedo hasta a mí".