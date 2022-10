Irene Rosales ha querido pronunciarse ante los medios para actualizar el estado de salud de Kiko Rivera. Tras confirmarse que el hijo de Isabel Pantoja se encontraba ingresado, su mujer ha intentado arrojar un poco de información sobre cómo se encuentra y qué diagnóstico tiene.

Durante la mañana del viernes Antonio Rossi confirmaba el motivo del ingreso, ya filtrado por los medios: "Una fuente directa me confirma que es un ictus o más bien un microictus. Las horas posteriores son cruciales para determinar la gravedad de lo sucedido".

El tertuliano también ha aclarado qué diagnóstico tiene el exconcursante de 'Gran Hermano': "Me cuentan que le ha afectado a una zona pequeña y no reviste, en principio, demasiada gravedad. Podrían darle mañana el alta", ha matizado Rossi.

Al ser captada por las cámaras, Rosales también ha querido dar un mensaje sobre cómo se encuentra su marido: "Ha sido un pequeño susto, él es fuerte y joven y nada, ha sido un pequeño ictus y ahí se va a quedar. Todo está bien y todo se ha cogido a tiempo, pero es una persona muy joven y tiene que estar controlada", ha detallado evidenciando sus buenas esperanzas.

Raquel Bollo, colaboradora de Viernes Deluxe, ha dado más detalles sobre esta situación. “Me quedé así, pensando si la noticia era real o no. Me puse a llamar y hablé con Irene y, efectivamente, me lo corroboró. Dentro de lo que cabe, estaba tranquila. Pensé que si era algo delicado, no venía aquí”.

“Le dio durmiendo la siesta. A él no le da y se van corriendo. Cuando se despierta, nota que, la cara, tiene parado un lado parado. Según va transcurriendo el tiempo y ve que la cosa no cambia, van al hospital, o llaman a una ambulancia, eso no lo sé”.