"Masterchef" cambiará de fecha. TVE ha decidido renovar el talent de cocina, uno de los grandes éxitos de su parrilla, y ampliar su emisión, que pasará a dos días a la semana. De esta manera, el ente público tratará de aprovechar al máximo sus cuotas de audiencia y, por otro lado, acortar la emisión acallando así las quejas de que el programa terminaba a horas intempestivas.

La renovación de "Masterchef" afecta tanto a la edición de anónimos como a la de famosos. También se ha comprometido una edición especial navideña, previsiblemente con niños. Si bien, la gran novedad será la doble emisión semanal del de concursantes anónimos. Se trata de una modificación que ya se había rumoreado en más de una ocasión y que, a partir de la próxima temporada, se convertirá en realidad. Presumiblemente esta decisión está motivada por las críticas recurrentes de algunos telespectadores sobre los horarios a los que concluían las emisiones, ya de madrugada en días entre semana.

El cambio ha sido celebrado por los telespectadores. "¿Por fin va a terminar a una hora decente?", "ya era hora de que hiciesen algún cambio", "por fin podrán verlo los niños", celebraba parte de la audiencia.

Lo que por ahora no se sabe es qué días elegirá la 1 para emitir el "talent de cocina". La lógica dice que sería los lunes y miércoles o martes y jueves. Si bien, habrá que esperar a la próxima temporada para resolver este misterio.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.