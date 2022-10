Crece la tensión entre José Ortega Cano y Rocío Carrasco. El diestro, en su entrevista con Ana Rosa Quintana, ha acusado a la hija de Rocío Jurado de haber vertido sobre su persona "continuas infamias y descalificaciones, retorciendo la verdad hasta extremos inigualables" en su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. "Una conducta llena de vileza y odio" que el viudo de 'La más grande' ha puesto en manos de sus abogados para que tomen acciones legales contra ella para "que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira".

Unas declaraciones que Rocío Carrasco ha visto en una sala en Mediaset - a pocos metros del plató de 'El programa de Ana Rosa' - que ha definido como "vergonzosas" y a las que ha reaccionado retando al torero a demandarla, porque sino será ella la que tome cartas en el asunto: "No sé si me va a denunciar. Ortega Cano, maestro, si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Si no inicia él un proceso para que pueda explicarme lo haré yo". "Presentando en el juzgado todo lo que tengo, incluso los manuscritos de mi madre. No voy a decir cuántos son para no darle pistas a su abogado. Él ha dicho que ha dado órdenes a sus abogados para que tomen medidas. Digo yo que cuando termine la serie documental ya tendrán bastante contenido" ha apuntado.

"Todo lo que ha dicho de infamias y de odio, yo no estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar" ha dejado claro Rocío, asegurando que no es ella quien "experimenta ese sentimiento" sino el propio Ortega: "Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas, yo no tengo odio. Yo no lanzo infamias sobre nadie ni miento sobre nadie".

Y ayer se desveló otra bomba. Y es que Rocío Carrasco va a acudir con el diario de su madre a el programa, y va a revelar una información en la que figura lo siguiente (escrito por la Jurado): "Son las 8 de la mañana y José ya me ha dado la primera hostia del día...".

Sobre este tema, y después de desvelar la bomba de que se divorcian, Ana María Aldón ha hablado en Fiesta sobre este tema. “Yo eso no lo he vivido”, comienza a decir Ana María, para después añadir “a mí él no me ha dado nunca ninguna hostia. Porque, vamos, estoy yo como para aguantar hostias, encima. Yo he sufrido mucho los malos tratos y lo que no iba a aguantar es que me pusiera la mano encima”. La colaboradora ha confirmado su divorcio con Ortega Cano durante la tarde del sábado en el programa de Emma García. Emocionada, la colaboradora ha contado los motivos que les ha llevado a ambos a tomar esta decisión, en qué términos y cuáles son sus prioridades.