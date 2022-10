Kiko Rivera ha vuelto a hablar. Y, nuevamente, lo ha hecho desde su cuenta oficial de Instagram y desde el hospital. Una vez más, el dj ha agradecido las muestras de cariño, ha agradecido a su mujer y ha asegurado que no piensa desaprovechar esta segunda oportunidad que le ha dado la vida.

Kiko Rivera ha escrito lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram: "Buenos días. He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradece a mi mujer Irene Rosales que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más. Ya que el día 20 de octubre este que está aquí ha vuelto a nacer, la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla".

En cuestión de minutos el mensaje de Kiko Rivera, en el que se puede ver su mano agarrada a la de su mujer, ha sumado miles de "me gusta". También centenares de comentarios dándole apoyo. "Mucho ánimo, rey. Tú puedes con todo", le escribió Omar Montes. "Somos uno y somos fuertes. Te quiero", le dedicó su mujer".

Kiko Rivera ingresó el viernes de urgencia en el hospital tras sufrir un ictus. En un primer momento las informaciones sobre su salud eran confusas. Los médicos afirmaron que la evolución en las siguientes 24 horas eran fundamentales. Por las últimas publicaciones del dj, ha sido favorable y no parece que vaya a padecer grandes secuelas.

Eso sí, pese a ello aún no se ha filtrado ninguna fotografía de la cara de Kiko Rivera. En todas las instantáneas sale solo su mano. Ayer colgó una enseñando el pulgar y hoy con su mujer. El sábado también posteó una imagen agarrándole la mano el reportero Luis Rollán.