La contraofensiva de 'Sálvame' al estreno de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 ha quedado completamente desactivada. Y sorprendentemente, desde la propia cadena.

Al confirmar Ana María Aldón en 'Fiesta' su intención de divorciarse de José Ortega Cano, el programa de Emma García ha reventado la entrevista programada para el espacio de Jorge Javier Vázquez.

Todo hace indicar que el magacín de fin de semana presentado por Emma García le ha recordado a la diseñadora que trabaja allí como colaboradora habitual y que si tenía que dar una noticia de calado sobre su vida privada no podía hacerlo en otro lugar que no fuera allí, como es lógico.

De esta manera, Aldon ha confesado por fin que su matrimonio con el torero está acabado y que procederá próximamente a iniciar con los trámites de divorcio.

La andaluza se enamoró del viudo de Rocío Jurado tras la muerte de la cantante y al poco de iniciar su relación sentimental se quedó embarazada de su primer hijo en común, al que llamaron José María.

Su unión se vio salpicada por numerosos altibajos, siendo el más importante el grave accidente de tráfico sufrido por Ortega Cano, en el que murió Carlos Parra, y que provocó años después que entrará en prisión. Entonces, se trasladó a vivir a Zaragoza, cerca de la prisión en la que ingresó.

Ana María Aldón sufrió una transformación mediática tras su paso como concursante de 'Supervivientes, dejando atrás su vida discreta para convertirse en personaje mediático.

Y hoy, por fin ha comparecido en Sálvame. Y no ha podido ser más entretenido. Jorge Javier no se ha dejado nada en el tintero, preguntando por todos los temas posibles. Uno de ellos fue lo que opina Aldón de Rocío Jurado. "Yo no quería ocupar el Lugar de Rocío Jurado, pero yo tenía mi lugar", aseguró la ya ex mujer de Ortega Cano.