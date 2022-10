La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Telecinco.

El programa sorprende por sus divertidos paneles, el humor de los concursantes, la entrega del público y el carisma de sus presentadores, Jorge Fernández, acompañado de Laura Moure. En sus tantas emisiones son muchas las anécdotas que han acompañado a este histórico programa desde su desembarco en Antena 3 a la hora de comer.

Ahora, el presentador y un concursante han dejado un divertido momento que ha terminado con una sincera confesión de Jorge. “No sé por qué he hecho esta chorrada”. Uno de los aspirantes a resolver el panel final era Víctor, un joven de 24 años, ingeniero espacial y que le encanta viajar, y ha acudido a ‘La ruleta de la suerte’ para conseguir el máximo dinero posible y cumplir uno de sus sueños de concursar en el programa, ya que siempre ha sido “muy fan desde pequeño”, apuntaba.

Pero hay algo de Víctor que ha llamado mucho la atención de Jorge Fernández: su altura, ¡confiesa que mide 2,04 metros! Este dato ha dejado sorprendido al presentador, que no ha dudado en ponerse al lado del concursante y quedarse en evidencia. Ya le han quitado el papel del más alto del plató: “No sé por qué he hecho esta chorrada, no me gusta que me lleguen más arriba”.

"La ruleta de la suerte" es un viejo conocido de la televisión en España. Se estrenó en 1990 en Telecinco. Esa primera experiencia se prolongó hasta 192. Entre el 92 y el 97 se recuperó. Por aquel entonces se llamaba "La ruleta de la fortuna".

Ya como "La ruleta de la suerte" regresó a la pequeña pantalla en 2006. Actualmente es presentado por Jorge Fernández y Laura Moure. Entre ambos han logrado situar al programa como dueño y señor de la media mañana española.