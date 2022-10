La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte de Telecinco con sus programas de corazón y actualidad.

¿Existe la edad para hacer lo que uno quiera? Esa era la pregunta que lanzaba el panel de La Ruleta de la Suerte a sus concursantes. Víctor ha conseguido hacerse con los 245 euros al resolver el panel, aunque quería haber acumulado algo más de dinero antes de resolver. “Mi madre no me hubiera dejado entrar en casa”, decía el concursante entre risas al dar finalmente la respuesta. Jorge Fernández ha querido aprovechar el momento para dar su opinión al respecto y reflexionar sobre la libertad: “Cada uno hace lo que puede, cuando puede”. Según Fernández, “no hay una edad para hacer lo que se quiere”. “Cuando eres pequeño no puedes porque no te dejan, y cuando eres mayor porque tienes otras responsabilidades”, añadió.

Durante el confinamiento, Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.