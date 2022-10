Harta de que se cuestione en redes sociales su maternidad por los compromisos sociales que en ningún momento ha aparcado a pesar de su separación de Risto Mejide - ya que su profesión de influencer incluye, entre otras cosas, asistir a fiestas y a eventos a menudo - Laura Escanes estallaba hace unos días en redes sociales.

"Sé que no debería ni contestar a estas cosas pero siento una impotencia increíble. No tengo de dar explicaciones de nada sobre cómo nos estamos organizando como familia, faltaría más" escribía en sus redes sociales indignada, denunciando los comentarios y titulares "machistas" que ha acaparado desde que anunció su ruptura con el presentador hace un mes y que Risto, por su parte, no ha tenido que 'soportar': "No entiendo por qué solo me llegan mensajes a mí sobre dónde está mi hija. ¿Por qué la gente no se alarma cuando ve a un padre salir o viajar por trabajo? ¿Por qué me estoy llevando todos los titulares machistas yo?" añadía incrédula.

Unas declaraciones sobre las que el presentador prefiere no pronunciarse, evitando dar la cara por Laura y salir en su defensa tras las críticas que ha recibido como madre tras su separación.

Tras asistir a la inauguración de la temporada del Teatro Real, Risto se ha dejado ver en la noche madrileña, pero sin demasiadas ganas de hablar. Así, limitándose a repetir en numerosas ocasiones "buenas noches" con una media sonrisa, el publicista ha dejado en el aire cómo se encuentra tras su separación o pronunciarse sobre los ataques que la madre de su hija Roma recibe en redes sociales por, presuntamente, no estar tanto tiempo con la pequeña como él.

Fiel a su discreción, ya que nunca ha hablado de su vida privada, Risto tampoco ha respondido a las preguntas relacionadas con el affaire que Laura habría mantenido con el youtuber Mr Jägger ni con los rumores que aseguran que él se ha apuntado a una 'app' de alto standing para ligar tras su separación.