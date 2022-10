Patricia Donoso se descubrió hace varias semanas como uno de esos personajes del mundo del corazón que a buen seguro nos iba a dar tardes de gloria. Y los que lo predijeron no es equivocaron lo más mínimo. La mujer, que salió por primera vez en Sálvame a decir que había tenido un “encuentro” con el torero José Ortega Cano cuando Ana María Aldón estaba embarazada, ha pasado por casi todos los programas de Telecinco. Desde Fiesta (el que antes se conocía como Viva la Vida) hasta Socialité pasando por el Deluxe.

Pero un personaje así (amiga de Paris Hilton o conocida de muchos famosos de talla nacional e internacional) no podía dejar de dar sorpresas. Estaba claro que Sálvame no iba a dejar escapar la gallina de los huevos de oro y que iba a hacer lo que fuera para explotar el filón. Hoy mismo el programa de las tardes de Telecinco (en horas bajas sobre todo desde que Antena 3 estrenó el nuevo programa de Sonsoles Ónega el pasado lunes) ha lanzado al inicio una bomba que se comprometió a desarrollar posteriormente: han viajado hasta Sevilla, ciudad de Colombia, para investigar el supuesto pasado de Patricia Donoso. Y como erade esperar no es tan luminoso como ella cuenta.

Donoso, según los testimonios que ha recogido el programa, es una mujer de origen “muy humilde” que, tal y como recalcaban en el programa de Jorge Javier Vázquez, “intentó ser una cazarecompensas”. “Yo le prestaba dinero a su familia porque su madre estaba todo el día empañando”, llegó a relatar uno de los testimonios.

Lo que no está claro es si la propia Donoso, que hace días que ya habló para defenderse de las críticas, va ahora a contestar a estos nuevos testimonios. Sálvame no está dispuesto a dejar escapar un imán para las audiencias como esta joven que hace días ya prohibió (por contrato) que se emitieran imágenes de su participación en un programa que emitió hace años Telecinco y en donde los protagonistas eran auténticos “niños de papá” consentidos y con mucho dinero.