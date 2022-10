Telecinco emitió anoche un nuevo episodio de la docuserie 'En el nombre de Rocío', acompañada como cada lunes de un debate con su protagonista en plató. El programa, que ayer batió récord de audiencia y plantó cara a 'Masterchef Celebrity', contó además con el impactante testimonio de José María Franco, chófer de Rocío Jurado.

Jorge Javier Vázquez le hizo una pregunta muy directa a la invitada: "¿Tú has visto al ser (Antonio David Flores) maltratando a Rocío Carrasco?". Franco confirmó que fue "testigo" de esos momentos y, sin pensárselo dos veces, se mostró dispuesto a apoyar a la hija de Rocío Jurado en un juicio: "Siempre la he apoyado y la apoyaré siempre. Sé que ha sufrido mucho. Gracias a Dios que ha sobrevivido y ha despertado".

Tras la emisión del documental, Franco entró en plató y dio más detalles sobre ese episodio de malos tratos que ella misma presenció. Según su relato, Antonio David entró en la casa y le dijo a Rocío Carrasco "que le iba a pegar una patada en el coño". Además, insistió en que había visto al "ser" diciéndole a Rocío que dejara de llorar porque "iba a traumar a su hija más de lo que ya está" y diciéndole que "eres una hija de puta porque me quieres quitar a mi hija".

"Cuando murió mi madre, me di cuenta de que me estaba quedando sin mi hija"

La muerte de Rocío Jurado fue uno de los momentos más duros que ha tenido que afrontar su hija. Rocío Carrasco, que ya había perdido a su padre, el exboxeador Pedro Carrasco, se quedaba sola y destaca los sentimientos tan complicados que la invadieron.

Además, desvela que su único apoyo fue su marido y da el motivo por en que no se refugió en sus tíos: "Mi gran apoyo fue Fidel. Con Amador yo había perdido la confianza porque sabía que todo lo que le contase se iba a terminar sabiendo. Gloria siempre ha sido muy rara y yo sabía que no... porque una persona que el mismo día que han enterrado a tu madre te dice que ese mueble se lo llevaría a Sevilla...", ha desvelado Rocío Carrasco.

Pero Rocío Carrasco no solo tuvo que afrontar la pérdida de su madre, ya que también se dio cuenta de que estaba perdiendo a su hija: "En el momento que murió mi madre, me di cuenta de que también me estaba quedando sin mi hija", asegura.