Kiko Rivera se ha convertido en el blanco de las críticas de 'El programa de Ana Rosa' por cómo está llevando su ingreso hospitalario por un ictus y su posterior recuperación. El formato presentado por Ana Rosa Quintana ha criticado el uso constante del teléfono que está haciendo el hijo de Isabel Pantoja a pesar de su delicado estado de salud.

La presentadora del programa de Telecinco no tardó en compartir su experiencia personal para mostrar su punto de vista: "Yo te digo una cosa. Me pilla reciente y cuando tú no estás bien o te acaban de operar es que no tienes ganas ni de móvil, ni de fotos, ni de nada, o sea, esa obsesión que tienen por radiar absolutamente todo, hasta en un hospital, yo francamente no la entiendo".

En su crítica, la comunicadora también se dirigía a los que visitan a las personas ingresadas: "Y luego, el que va de visita. ¿Cómo que el que va de visita va con su móvil haciéndose 'selfies? Pero, ¿eso qué es? ¡Qué falta de educación!", soltó mostrándose bastante indignada por este tipo de comportamientos, en muchas ocasiones, habituales.

Descubren una conversación de Kiko Rivera con una joven estudiante tras el ictus

Desde el pasado viernes, Kiko Rivera se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras haber sufrido un ictus. A pesar del desconcierto causado, Irene Rosales ha sido la encargada de informar en todo momento del estado en el que se encontraba su marido, asegurando desde un primer momento que había sido "leve" y se había pillado "absolutamente a tiempo", por lo que el dj se encontraba bien.

Tan solo un día después, Kiko era trasladado a planta y él mismo se encargaba de mandar un tranquilizador mensaje a sus seguidores, asegurando que, a pesar de haber temido por su vida, todo había salido bien. Tampoco ha dudado en agradecer el cariño de sus fans en todo momento, y sobre todo el apoyo de Irene en estos momentos tan duros: "Todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más".

Finalmente, tres días después de ingreso, Kiko Rivera abandona las instalaciones hospitalarias para dirigirse a su casa. Irene Rosales ha sido la encargada de recoger al dj, que ha salido por la puerta de urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Con una capucha y la mascarilla puesta, Kiko ha evitado dar declaraciones subiéndose rápidamente al coche donde le esperaba su mujer, su gran compañera tanto en las buenas como en las malas. El dj hace un gesto de saludo con la mano, pero prefería no hacer declaraciones a la prensa en estos momentos.

Parece que, por suerte, todo ha quedado en un tremendo susto para Kiko. Un susto que ha causado un gran revuelo, y es que a pesar de que ha recibido la visita de su prima Anabel Pantoja, ni su madre Isabel Pantoja ni su hermana Isa Pi han podido entrar a verle al hospital.

Y hoy las redes se han revolucionado por una foto colgada por un alumno de la universidad, en la que se puede leer: "En la uni con una chavala delante de mi hablando con Kiko Rivera". En la foto se puede ver claramente como la joven estudiante está chateando con el hijo de la Tonadillera.