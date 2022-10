Chayo Mohedano parece estar en el foco mediático por tosas las informaciones que envuelven a su familia. Especialmente a su madre, Rosa Benito, de quien Rocío Carrasco ha hablado en varias ocasiones durante su aparición en los platós de Telecinco; y no para tirarle flores precisamente.

Tras todas las contradicciones de la peluquera (Rosa benito), y las amenazas de demanda por parte de Rocío Carrasco y Mediaset, su hija, Chayo Mohedano, ha tomado la iniciativa de preguntar a través de las redes sociales a sus seguidores si desean que "cuente toda la verdad sobre mi familia". "Hay muchos canales de Youtube y revistas que me están llamando para que hable. ¿Qué os parece?".

Sin embargo, parece que hoy, la hija de Rosa Benito ha decidido hablar y pronunciarse sobre los problemas con su prima: "Hace tres meses que no hablo con mi prima, pero quiero su bien", ha comenzado diciendo en la revista Semana. "Yo me callo muchísimas cosas pero se acabó. Hay otras que no me puedo callar porque he aprendido que cuando te callas parece que es verdad y eso no se puede consentir", asegura la cantante, quien dice que "mi tía Rocío lleva 16 años muerta, 16, que es una vida, y de verdad, hay que avanzar, no podemos quedarnos atrás", declara.

"Se ha aliado con una productora que a mi me ha hecho mucho daño y antes nos unía eso aparte de todo lo familiar, pero ahora parece que ya no. Ha dejado de contestarme", indica haciendo referencia a su prima.

Y hoy ha colgado un vídeo en tono humorístico en su cuenta de Tiktok en el que parece dar a entender que las aguas están más calmadas. En este fragmento se puede ver como la tertuliana dice que se ha levantado de un modo zen, pero cuando su hijo le pregunta por algo, ella contesta muy enfadada, en tono de humor.