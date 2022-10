La crítica de Monegal: Como ‘chef’ es un fraude, pero en la tele es un éxito

No pase un día más sin que comentemos el caso del falso ‘chef’ que ha aparecido en ‘Joc de cartes’ (TV-3). Estaba el 'gourmet' y 'gourmand' Marc Ribas presentándonos a los cuatro participantes que aspiraban a ‘Mejor Chef Joven del Vallés Occidental’, cuando comenzó a darse cuenta de que uno de ellos, como ‘chef’, era más falso que un duro sevillano. Y el resto de concursantes también se dieron cuenta.

Se trata del joven Sergi Cobaleda, que se presentó como ‘chef’ y jefe de cocina del restaurante Masía Can Sidro de Palau-Solità. "Mira, se te han quemado los jalapeños", le decía a uno de los compañeros concursantes, y resulta que era azúcar quemado, no jalapeños. "Este ajoblanco sabe mucho a ajo, demasiado", advertía con cara de desagrado, y Marc Ribas le preguntó: "¿Tú sabes cómo se hace el ajoblanco?". Y no, no lo sabía.

Tampoco sabía a qué se le llama leche de tigre en gastronomía –la salsa de un buen ceviche– y, además, estuvo a punto de mandar al hospital a otro de los concursantes, alérgico a la leche y a la proteína de ternera, a quien sirvió una salsa hecha con médula de vaca y le tuvieron que dar un cargamento de antihistamínicos rápidamente para evitar que le diera un patatús allí mismo. O sea que todo el mundo se fue dando cuenta de que Sergi era un fraude como ‘chef’, y hasta el propio Marc Ribas se tuvo que encarar con él y soltarle: "¡Nos has engañado! ¡Tú no eres cocinero!".

Pero el programa siguió y lo bueno llegó 48 horas después, cuando en el ‘Tot es mou’ entrevistaron a Sergi. ¡Ah! Fue muy ilustrativo. "No le veo ningún problema haber ido al programa sin ser ‘chef’. Solo se trata de un ‘reality show’. ¿Alguien se acuerda de quién ganó la edición anterior? Nadie. En cambio, con lo que he hecho todo el mundo habla de mí y del restaurante que represento". Efectivamente. Sergi como ‘chef’ será una birria, pero conoce el funcionamiento de la tele, y cómo sacarle partido perfectamente.

No sé cómo le habrá sentado a Marc Ribas, que es un cocinero serio, que un ‘chef’ fraudulento intente tomarle el pelo. Y encima que el programa siga con ese concursante falso, todo el rato, tranquilamente. Pero claro, ¿quién expulsa a un impostor que consigue para ‘Joc de cartes’ un colosal 23,5% de cuota de pantalla y y más de 470.000 espectadores? Gran lección de lo que es la tele: cuanta más trampa, más éxito.