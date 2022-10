Rocío Carrasco protagonizó un programa brutal hace unos días de En el Nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado se puso a llorar y tuvo un ataque de ansiedad en directo tras escuchar las palabras de varios de sus enemigos.

Y es que crece la tensión entre José Ortega Cano y Rocío Carrasco. El pasado lunes fue el diestro, en su entrevista con Ana Rosa Quintana, quien ha acusado a la hija de Rocío Jurado de haber vertido sobre su persona "continuas infamias y descalificaciones, retorciendo la verdad hasta extremos inigualables" en su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. "Una conducta llena de vileza y odio" que el viudo de 'La más grande' ha puesto en manos de sus abogados para que tomen acciones legales contra ella para "que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira".

Unas declaraciones que Rocío Carrasco ha visto en una sala en Mediaset - a pocos metros del plató de 'El programa de Ana Rosa' - que ha definido como "vergonzosas" y a las que ha reaccionado retando al torero a demandarla, porque sino será ella la que tome cartas en el asunto: "No sé si me va a denunciar. Ortega Cano, maestro, si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Si no inicia él un proceso para que pueda explicarme lo haré yo". "Presentando en el juzgado todo lo que tengo, incluso los manuscritos de mi madre. No voy a decir cuántos son para no darle pistas a su abogado. Él ha dicho que ha dado órdenes a sus abogados para que tomen medidas. Digo yo que cuando termine la serie documental ya tendrán bastante contenido" ha apuntado.

El otro el protagonista de la ira de Rocío Carrasco fue su tío José Antonio. "No tienes vergüenza. Eres un puto desagradecido porque todo lo que tienes en la vida lleva el nombre de Rocío Jurado. No sabes hacer la o con un canuto por muchas notas que tomes y por muchos árboles y que dejes talados para hacer cuadernos", aseguró Rociíto entre lágrimas.

Pero claro, las redes han filtrado unas imágenes de Rocío en un intermedio del programa con la mejor de sus sonrisas y la han criticado: "¿Esto fue antes o después del ataque de ansiedad? Menudo cuento". "Esto lo desmiente todo", comenta un usuario.