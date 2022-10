Este pasado lunes Sonsoles Ónega ha dado por primera vez la bienvenida a los espectadores de su nuevo programa en Antena 3. Tres meses después de abandonar Telecinco, la presentadora ha debutado en su nueva casa con 'Y ahora Sonsoles', un magacín en directo de actualidad y entretenimiento con un nutrido equipo de colaboradores. La primera entrega de 'Y ahora Sonsoles' contó con Cruz Sánchez de Lara, Miguel Lago, Antonio Naranjo y María Manjavacas como colaboradores. En su primer tramo, dedicado a la actualidad, el programa ha emitido imágenes en exclusiva sobre la noche que pasó el bebé de Basurto con su secuestradora. "Quiero aclarar que los padres sabían que íbamos a emitir las imágenes del bebé. Estamos aquí para todo lo que necesitéis", ha apuntado la presentadora.

Pero, ¿y qué ha pasado con la audiencia? So muchos los oios que han estado puestos delante de e primer duelo entre las dos principales cadenas rivales de la parrilla televisiva en abierto. Telecinco continúa apostando por Sálvame, mientras que Antena 3 ha probado qué tal le va con Sonsoles en la franja de 19.00 a 20.00, es decir, como telonera de Pasapalabra, su buque insignia y su hacedor de audiencia por excelencia, junto con El Hormiguero.

Sonsoles Onega ha pasado con buena nota su estreno, un 17.6% de cuota y 1.484.000 espectadores. Además, Pasapalabra ha cerrado con un 26.2%, su mejor cuota desde el día que Pablo Díaz ganó el bote de Pasapalabra en julio del año pasado.

¿Y Sálvame? Pues el estreno tampoco ha afectado mucho a su audiencia. De hecho, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha logrado un 15.9% y 1.336.000 espectadores. Una cifra nada desdeñable, después de pasar días son rozar el millón en las diferentes franjas en las que se emite este programa.

No obstante, estos datos han cambiado en el segundo asalto. Los dos programas han estado prácticamente igualados en audiencia, pero Jorge Javier Vázquez se ha impuesto a su competidora firmando un 15,4% frente al 15,2 de Antena 3, . es decir, 2.4 puntos y 235.000 seguidores menos que el día anterior, según informal el portal especializado en televisión VerTele.

Una jornada en la que Sonsoles Ónega sorprendió al hablar con Laura, la madre de Aimar, el bebé secuestrado en Bilbao. La presentadora ha reconocido lo impactada que está tras esa conversación y ha comentado los principales mensajes que le ha transmitido y que ha ido apuntando en un folio.

"Cuando se hace de noche, se me cae el mundo encima. Han pasado algunos días pero aún sigo en shock", así es como empieza ese relato, que sigue de esta manera dirigiéndose a la secuestradora: "Me has roto la vida, Mireia. Con 33 años no voy a poder criar a mis hijos sin miedo".

Muchos usuarios se han quejado en redes sociales de la corta duración del espacio de Sonsoles Ónega, así como los temas que tratan en el programa, dado que ya se han comentado en otros programas de la cadena como Espejo Público o en varios d ela competencia.

Ahora, Sonsoles Ónega ha anunciado que va a realizar una entrevista a una mujer que ha estado en la primera línea d ela esfera Rosa. Se trata de Esther Doña. Hace justo una mes la viuda de Carlos Falcó anunciaba a golpe de exclusiva en la revista ¡Hola! su compromiso matrimonial con Santiago Pedraz tras un año de relación. Horas después de la publicación del reportaje, el entorno del magistrado de la Audiencia Nacional revelaba que la pareja no solo no iba a casarse, sino que Pedraz había roto su relación con ella hacía varías semanas al descubrir que Esther no era cómo él creía.

en el avance de Y ahora Sonsoles que ha tenido lugar en Espejo Público, Susanna Griso ha preguntado a Sonsoles Ónega sobre el día en el que Esther Doña se sentará en 'Y ahora Sonsoles'. "Esta tarde lo anunciaré en el programa" confiesa la presentadora.