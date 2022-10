Íñigo Onieva está de nuevo en el punto de mira. Y no por sus intenciones de reconquistar a Tamara Falcó, sino porque el diario ABC ha desvelado que el anillo de compromiso que regaló a la marquesa de Griñón cuando le pidió matrimonio no era comprado sino 'prestado'. Al parecer, la firma de joyería le habría cedido la pieza mientras llegaba la joya que realmente había encargado para su prometida, por lo que su intención de transformar el famoso anillo para hacerlo más grande y más fuerte no tendría mucho sentido.

Una sorprendente información sobre la que Íñigo guarda absoluto silencio y a la que la hermana del empresario, Alejandra Onieva, ha reaccionado con incredulidad y bastante sentido del humor, confesando de lo más sonriente que aunque tiene claro que no va a hablar - una postura que ha mantenido desde el primer momento - "le entra la risa" al escuchar que el anillo era prestado. "¡Después de todo lo que estáis diciendo" ha añadido sorprendida, dejando entrever que nada hay de cierto en lo que se ha publicado sobre su hermano y el anillo de compromiso que le regaló a Tamara y que, al parecer, la hija de Isabel Preysler habría querido donar o subastar para causas benéficas antes de que Íñigo lo devolviese a los empleados de la joyería Repossi con los que se citó hace unos días en Ma Pero la cosa con el anillo va mucho más allá. Y es que Onieva quiere demostrar que las informaciones que se han publicado sobre el precio del anillo son falsas y que es mucho más caro de lo que dicen. Isabel Rábago afirmaba en ‘Ya es mediodía’ que están “cabreados” con las informaciones publicadas sobre el anillo: “Quieren que se rectifique la información de Pilar Vidal”. Es más, ha recibido una llamada en la que le aseguran que Íñigo “va a llegar hasta el final” porque tiene “la factura” que demuestra que toda la información publicada es “falsa”. “Íñigo insiste, ha pagado un anillo que ya es propiedad de él, un anillo de casi 30.000 euros”, afirmaba Rábago dando una nueva cifra dado que hasta ahora se había hablado de la mitad, 14.000 euros. Además, según la periodista, Íñigo sigue “empeñado” en que va a “reconquistar” a Tamara y hará lo necesario para conseguirlo.