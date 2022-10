Jon Kortajarena visitó esta semana 'La Resistencia' para hablar de 'El Inmortal', su nueva serie en Movistar +. El conocido actor pudo charlar con David Broncano de la ficción y hacer balance de su papel en el proyecto. El también modelo quiso confesar cómo se había preparado su interpretación, lo que dio lugar a una curiosa anécdota que tuvo que ser censurada por el programa de entrevistas.

Kortajarena detalló cómo se había inspirado para preparar a su personaje: "Es un presentador de televisión de los 90 bastante conocido, que se mete mucha farlopa. Tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la Jet Set", reconoció jugando al despiste con la identidad de la persona.

El intérprete confesó que pronto descubrió de que había existido un conocido comunicador con estas características: "Cuando empecé a ver programas de entonces me di cuenta de que iba muy puesto. El real, en el que yo me inspiré, pero no lo digas, no me jodas", le pidió a Broncano.

Y hoy en Sálvame han descifrado el mensaje que escribió Kortajarena en la tarjeta, y se han dado cuenta de que escribió "A. C.", haciendo referencia a Alonso Caparrós, mítico presentador de programas de los 90. A Caparrós no le hizo ninguna gracia esto, haciendo alusión a la dura enfermedad que padeció a causa de las drogas: "Deberíamos dejar de reírnos de esto, es como si alguien se riera de un cáncer", aseguró.

Y no es la primera vez que se enfada en Sálvame. Alonso Caparrós se enfadó durante la tarde del martes 21 de junio. El programa estaba hablando sobre los conflictos familiares de Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila: "Como familia es un auténtico desastre", ha comentado. Pero Kiko Hernández opinaba que este comentario era un tanto hipócrita, y así se lo hizo saber: "Haciendo de abogado del diablo, si yo fuera Ortega Cano, lo que te diría es, ¿por qué tú no lavaste los trapos con tu familia?".

Este comentario pretendía recordar el momento en que Alonso habló de sus conflictos familiares en el programa, algo que le pilló de imprevisto. Aunque en un principio el colaborador no hizo caso al comentario, sus compañeros notaron que algo le pasaba y él acabó reconociéndolo: "Es que se ha mencionado a mi familia".

"Lo de mi familia fue un episodio que duró unos meses y creo que he demostrado que no quiero vivir de eso como hace otra gente. He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirle perdón a ellos, hacerlo a través de un libro y recuperar a toda la familia. No tiene nada que ver lo que hacen los Cano y los Mohedano con su familia con lo que hago yo con la mía", argumentó Caparrós.