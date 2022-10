Mediaset no para de buscar formas de buscar audiencia. La cadena saca muchos programas que funcionan, pero otros, se quedan en la orilla.

Tras las primeras galas vino el primer golpe de realidad. Pero Telecinco no tiró la toalla con 'Pesadilla en El Paraíso'. A pesar de su rotundo fracaso en términos de audiencia, tanto en sus galas como en los debates y programas de access prime time, la cadena de Mediaset volvió a hacer un replanteamiento el reality por enésima vez para intentar relanzarlo. La última novedad impulsada, las galas en directo y la participación de los espectadores para expulsar a los concursantes, parece no han tenido el efecto esperado. La dirección presentó un nuevo as bajo la manga: la entrada de nuevos famosos de manera inminente. Pero nada. Esto tampoco ha servido para reflotar la audiencia del que iba a ser uno de sus reality estrella de la temporada.

De hecho Mediaset ha tomado una drástica decisión, tal y como ha informado el portal especializado en televisión, VerTele. "La cadena de prescindirá este jueves 27 de octubre del access prime time de Pesadilla en El Paraíso, que por primera vez desde que comenzara la edición deja de ser telonero de La isla de las tentaciones".

La parrilla muestra que La isla de las tentaciones comenzará a las 22.00 y se alargará hasta las 2.00 de la madrugada. Un movimiento que elimina por completo el reality de la granja y lo deja en un único día semanal.

Pero, ¿es la cancelación definitiva? Pesadilla en el paraíso se emitirá, por el momento, una sola noche por semana, la de los miércoles Cabe esperar si es un movimiento definitivo o la cadena decide adelantar las galas para finalizar esta apuesta que comenzó en septiembre.

El programa ha cambiado mucho desde que comenzó, introduciendo nuevos famosos y buscando escándalos que traten de enganchar al público. La llama de la pasión se ha reavivado entre Bea Retamal y Dani G. Después de que la nueva aprendiz entrase en el concurso y dejase claro que estaba profundamente decepcionada con su exnovio, tal parece que 'Pesadilla en El Paraíso' ha vuelto a unir a la expareja. Tras haber expuesto sus sentimientos, ¡Bea y Dani han tenido sexo!

Bea llegó al concurso totalmente enfadada con Dani G. Le acusó de estar haciendo con Steisy lo mismo que había hecho en otros realities: seducir a una mujer con pareja para tener una 'carpeta'. Además, reveló que el último encuentro íntimo que tuvieron había sido justo antes de que comenzase 'Pesadilla en El Paraíso'.