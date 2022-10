Fani Carbajo no está viviendo su mejor momento. La que fuera concursante de La Isla de las Tentaciones decidió hace un tiempo tener un hijo con su marido, Christofer. Sin embargo, parece que tuvo bastantes problemas a la hora de quedarse en cinta.

La ex concursante del reality más famoso de Telecinco lleva ya muchos intentos, por lo que decidió practicarse una biopsia para conocer por qué no puede quedarse embarazada, y los resultados parece que no han sido favorables.

Después de muchos intentos de inseminación, Fani ha decidido parar y darse un tiempo antes de volver a intentarlo. La concursante de La Isla de las Tentaciones ha reconocido en su canal de MtMad con lágrimas en los ojos que está agotada: "Tengo que parar el tratamiento, he llorado mucho", asegura.

Y tras todo esto, hoy se ha conocido que Fani ha decidido dejar su relación con Christofer tras varios meses de casados. La conocida pareja de La Isla de las Tentaciones, no h allegado al año de matrimonio.

El nuevo negocio de Fani

A Fani Carbajo, conocida por su participación en "La isla de las tentaciones" y "Supervivientes", parece que le sonríe la vida. Al menos, eso es lo que se puede ver a través de sus redes sociales. Ha sido precisamente en internet donde la "influencer" ha mostrado su nuevo negocio: así seguirá haciendo caja a partir de ahora.

Fani Carbajo saltó a la fama en 2020, coincidiendo con la emisión de la primera temporada de "La isla de las tentaciones". Acudió junto a su pareja, Christofer Guzmán, y ambos dejaron momentos ya para la historia de la pequeña pantalla en España como el célebre "Estefaníaaaaa", que gritó el joven cuando se enteró de la infidelidad de su pareja.

La popularidad alcanzada en este programa le sirvió para ganarse un pasaje a "Supervivientes", participando en la edición de 2020. La madrileña estuvo 56 días en la isla y fue la sexta expulsada.

Ahora, tal y como ella misma ha revelado en Mtmad, va a abrir un negocio hostelero. Se tratará de un pub en el que también tendrán cosas de picoteo, tal y como ella misma ha adelantado. En un vídeo ha mostrado que actualmente el local está completamente en obras: van a cambiar el suelo, la barra... Ambos han reconocido que este es el proyecto de sus sueños.