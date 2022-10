Sonsoles Ónega se ha vuelto a sentar en 'El Hormiguero' tras estrenar su nuevo programa en Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', esta semana. La presentadora de televisión ha lucido un vestido corte midi sin mangas, pero su sonrisa ha resaltado por encima de todo, reflejando que está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales tras su marcha de Telecinco.

"La tarde es difícil y hay que pelearla cada día" comenzaba diciéndole a Pablo Motos, aunque lo cierto es que ha recibido muy buenos datos de audiencia: "El estreno ha tenido el respaldo de la audiencia y eso nos ha relajado". Es por eso por lo que la periodista no se piensa acomodar: "Estamos poco a poco adaptándonos, ahora hay que encontrar el camino y seguir trabajando día a día".

"Creo que soy muy intensa y pido disculpas" le explicaba la presentadora cuando Pablo le preguntaba por cómo se marchaba a casa después de los programas. Eso sí, ha desvelado que es muy exigente con algunas cosas, como "con los rótulos, no soporto las faltas de ortografía, las tildes, hay que escribir como los clásicos".

Lo que nadie sabía es que los hijos de Sonsoles le han pedido que no baile en televisión porque "se avergüenzan", de hecho, la periodista ha confesado entre bromas que la última vez que estuvo en 'El Hormiguero' le costó un distanciamiento con ella el haber hecho público el uso de la faja. Una confesión que ha causado risas en el plató y que ha acercado nuevamente a la presentadora con el público.

Sonsoles Ónega traiciona a su esencia el tercer día de programa y entrevista a una famosa

Ahora, Sonsoles Ónega ha anunciado que va a realizar una entrevista a una mujer que ha estado en la primera línea d ela esfera Rosa. Se trata de Esther Doña. Hace justo una mes la viuda de Carlos Falcó anunciaba a golpe de exclusiva en la revista ¡Hola! su compromiso matrimonial con Santiago Pedraz tras un año de relación. Horas después de la publicación del reportaje, el entorno del magistrado de la Audiencia Nacional revelaba que la pareja no solo no iba a casarse, sino que Pedraz había roto su relación con ella hacía varías semanas al descubrir que Esther no era cómo él creía.

en el avance de Y ahora Sonsoles que ha tenido lugar en Espejo Público, Susanna Griso ha preguntado a Sonsoles Ónega sobre el día en el que Esther Doña se sentará en 'Y ahora Sonsoles'. "Esta tarde lo anunciaré en el programa" confiesa la presentadora.