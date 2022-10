Uno de los puntos fuertes de Pasapalabra es la participación de personajes reconocidos en España. Dos famosos ocupan sus asientos en el equipo que ahora lidera Orestes, y otros dos ocupan las sillas a los lados de Rafa. Artistas de todos los ámbitos acuden a ayudar a los contrincantes a batirse antes de la gran prueba final por hacerse con el bote millonario: el rosco.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Galvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada.

Nerea, artista y ex concursante de Operación Triunfo, ha sido una de las últimas invitadas al programa y ha protagonizado un emotivo momento en plató interpretando uno de sus últimos temas, “Malibú”. La cantante, sin embargo, tal y como ha explicado Roberto Leal, ha tenido un pequeño percance: no estaba la guitarra con la que iba a actuar. “Lo hago yo solita, no pasa nada. Me apaño”, ha dicho Nerea antes de interpretar la canción “a cappella” y llevarse una ovación por parte de público y compañeros.

El enfado de un artista tras los comentarios sobre su canción en el programa

La cómica Ana Morgade afrontó la prueba de “adivina la canción” durante su paso por le programa sin problema alguno, ya que no tardó en resolver el histórico título que le había tocado, “Devuélveme a mi chica”, de Hombres G. Después de cantar toda la introducción sin equivocarse y que el presentador la diera por válida, los participantes del equipo azul -liderado por Orestes- han bailado el estribillo. Una vez ha parado la música, ha querido lanzar un mensaje. “Otra cosa que tengo que decir. Está muy bien la canción, pero hay un insulto que usa que no está nada bien, lo de “marica” está muy mal, y lo de “devuélveme a mi chica” también, porque las mujeres no somos un bolso para devolverlo ni prestarlo ni robarlo”. “Ha envejecido muy mal”, ha añadido Roberto Leal.

Las palabras de Ana Morgade han provocado la reacción de David Summers, vocalista de la banda. “La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?”.