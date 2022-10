Hace unas semanas que Sofía Suescun hablaba sin tapujos de los problemas de salud que padece una integrante de su familia. La ganadora de 'Gran Hermano 16' desveló en una entrevista publicada en la última edición de la revista Lecturas que Maite Galdeano padece cáncer de sangre: "Puede morir en cualquier momento".

Esta es la primera vez que la influencer habla de la grave enfermedad que parece su madre y que nunca ha querido contarle a nadie hasta este momento, revelando algunos detalles de esta: "Le salió muy pronto, a los 37 años".

“El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa", asegura Suescun en esta entrevista, añadiendo que su madre es su "todo": "No he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima. Me quedaría muy sola, no me imagino una vida sin ella".

Además de desvelar la grave enfermedad de su madre, Sofía Suescun también ha hablado cómo es su vida laboral alejada de los platós de televisión, no descartando su regreso a ella: "En las redes sociales estoy ganando infinitamente más que en la tele, pero no me cierro a volver si el proyecto me gusta".

Tras esta exclusiva, Galdeano fue al Deluxe a hablar de su vida, pero, tras su aparición, tuvo que ser trasladada de urgencias al hospital. La madre de los Suescun sintió mareos y algún dolor en el pecho: "Para que mi madre vaya a urgencias es que está muy mal, ¿será en relación al dolor del pecho?", se preguntaba su hija.

Y hoy, la madre de Sofía Suescun ha colgado un vídeo en sus redes con un disfraz de halloween: "Tienes un aspecto horrible", escribe un seguidor de la celebridad.